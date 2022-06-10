Rus basını duyurdu! Ahlaksız isim Türkiye'ye geliyor

Rusya Premier Lig ekibi Zenit ile sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki Artyom Dyzuba'nın Fenerbahçe ile pazarlıkta olduğu ve bir yıllık sözleşme için 2 milyon euro istediği haberi medyaya yansıdı.



Geçen sezon Zenit formasıyla 39 maça çıkan tecrübeli santrfor, 13 gol atıp 10 asist yaptı. Rusya Millî Takımı forması ile 55 maça çıkan Dyzuba bu formayla da 30 gol kaydetti.



Sports.ru ve Maç TV ise, Dyzuba ile Fenerbahçe dışında Galatasaray ve Konyaspor'un da ilgilendiğini duyurdu.



Konyaspor'un 1,2 milyon ero teklif ettiği belirtildi.



Türkiye'de ise Dzyuba'nın F.Bahçe ile görüşmek için İstanbıl'a geldiği haberleri çıktı.

Türkiye maçı öncesi skandala karışmıştı

15 Kasım’da İstanbul’da oynanan Türkiye-Rusya A Milli futbol takımları Avrupa Uluslar Ligi maçı öncesinde Rus takımında skandal yaşanmıştı.. Takım kaptanı, Zenitli santrfor Artem Dzyuba’nın internete “uygunsuz" görüntüleri düşmüştü. Dzyuba bu yüzünden takım kadrosundan çıkarılmıştı. Futbolcu sosyal medyaya düşen cinsel içerikli görüntülerinin ardından büyük tepki çekmişti.