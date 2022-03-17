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Dünya Rus askerleri teslim olan sivili böyle öldürdü!
Dünya

Rus askerleri teslim olan sivili böyle öldürdü!

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaştan kan donduran görüntüler gelmeye devam ediyor. Görüntülerde, Rus ordusunun teslim olan bir Ukraynalı sivili öldürdükten sonra yol kenarına sürüklediği görülüyor.

Yeniakit Publisher
2022-03-17 12:56:00 -

Ukrayna- Rusya arasında yaşanan savaşta 22. güne girilirken çatışmalar ve bombardımanlar sürüyor. Rus birliklerin başkent Kiev'e ilerleyişi sürerken, ortaya çıkan bir görüntü adeta kan dondurdu. Görüntülerde Rus askerlerinin aracından elleri havada inerek teslim olan bir sivili öldürüp cesedini de yol kenarına taşıdığı görüldü.

Teslim olan sivili öldürdüler

Rus birliklerin Kiev'e ilerleyişi sürerken, 7 Mart'ta meydana geldiği iddia edilen bir olayın görüntüleri ortaya çıktı. Alman basınına yansıyan görüntülerde, başkent Kiev'in dışındaki otoyolda bir benzin istasyonunun yakınında bekleyen bir Rus tankındaki askerler, yoldan gelen gri bir aracı fark edip tanktan iniyor. Tankı gördükten sonra arabadan elleri havada inen adam birkaç dakika içinde Rus askerleri tarafından vuruluyor. Rus askerleri daha sonra cesedi yolun kenarına doğru sürüklüyor.

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