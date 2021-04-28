Türkiye’de koronavirüse karşı aşılama 14 Ocak’ta Sinovac aşısıyla başladı. Kısam bir süre önce Alman aşısı da ülkemizde uygulanmaya başladı. Aşı tedarikinde yaşanan sorunların ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kısa süre içerisinde Sputnik V aşısının ülkemizde kullanılacağını ifade etti. Peki, Sputnik V yan etkisi var mı?

Rus aşısı mutasyona karşı etkili mi?

Rusya’da geliştirilen Sputnik V aşısının etkinlik oranının yüzde 97,6 olarak açıklandı. Söz konusu aşı 60 ülkede kullanılıyor. Rus aşısı ülkemizde de üretilecek. Türkiye’de üretim yapılmadan önce Rusya’da hazır aşıların da geleceği Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı.

Vatandaşlar bu aşının mutasyona karşı etkili olup olmadığını merak ediyor. Rusya’daki Gamaleya Enstitüsü’nün Direktörü Aleksandr Gintsburg, yaptığı açıklamada aşının Hindistan mutasyonuna karşı da etkili olacağını belirtti. Gintsburg, “Rus aşısı, Hindistan varyantıyla başa çıkacak. Çünkü Sputnik V, güçlendirici aşılamanın bir sonucu olarak çok yüksek miktarda virüs etkisizleştiren antikor kaynağı oluşturuyor” ifadesini kullandı.

Rus aşısı güvenli mi?

Prof. Dr. İsmail Balık, Sputnik V ile ilgili açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. İsmail Balık, “Biontech aşısı mRNA aşısı idi. Sinovac aşısı da inaktif aşı. Yani 3 aşı da farklı teknoloji ile hazırlanmış aşılar. Ama 3 aşı da son derece etkili ve güvenilir aşılar. Hangi aşı olursa olsun sırası gelen vatandaşın mutlaka hiç vakit kaybetmeden aşısını yaptırması gerekir. Aşı güvenliği ile ilgili en ufak bir kaygı taşımaya gerek yok. Çünkü şu anda dünyada 1 milyardan fazla kişi aşılandı. Ve bugüne kadar önemli bir sorun görülmedi” diye konuştu.