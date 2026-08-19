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Gündem Kasaba polİtikacısı gibi ülkeyi şikayet ediyor
Gündem

Kasaba polİtikacısı gibi ülkeyi şikayet ediyor

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Kasaba polİtikacısı gibi ülkeyi şikayet ediyor

Ekrem İmamoğlu-Özgür Özel ekibiyle bir türlü yıldızı barışmayan CHP eski Gümüşhane İl Başkanı Bedri Ağaç, Yeni Parti Genel Başkanı Özel’e verdi veriştirdi.

BUĞRA KARDAN  İSTANBUL

Ağaç; “Sayın Özel; sizi, bir kasaba politikacısı gibi kurnaz, çok yüzlü ve güvenilmez bir insan olarak görüyorum” paylaşımında bulundu. Öte yandan; hırsızlıkları ve arsızlıkları perdeleyemeyen, şaibelere bulaşan belediye başkanlarını yargıdan kaçıramayan YP Genel Başkanı Özgür Özel de çareyi suflörü Ekrem İmamoğlu gibi Haçlılara sığınmakta buldu. İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından İngilizlere “Kendimizi terk edilmiş hissediyoruz” diye sitemde bulunan ve Türkiye’yi 20’yi aşkın yabancı yayın kurumuna karalayan Özel, ülkesini İtalyan medyasına da kötülemekten geri kalmadı. Corierre Della Sera gazetesi için makale kaleme alan Özel, Erdoğan döneminde demokratik aşınma yaşandığı yalanına sarıldı. Darbeler devrinin kapandığını, askeri vesayetin kırıldığını, milli iradeyi güçlendirici adımlar atıldığını yok sayarak yargının siyasallaştırıldığı ve muhalefetin sindirildiği yaygarası koparan Özel, çete başı İmamoğlu’na ise mağdur elbisesi giydirmeye çalıştı. Ekrem için “Erdoğan’ın en güçlü rakibi olduğu için tutuklandı” ifadesini kullanarak kendisini gülünç duruma düşürdü. Akit’e konuşan AK Parti 27. Dönem İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, şunları söyledi:

 

YP UMUT VERMİYOR

“Özel’in Türkiye’yi karalaması şaşırtıcı değil. Çünkü Özel ve ekibinin ilham, kuvvet aldığı yer Batı. Tarihte her şey var. Yolundan yürüdüğü isimler de muasır medeniyet olarak Batı’yı görüyordu. O nedenle Batı gavurluğunun ürünü olan Büyük Anadolu Kulübü’nde YP’nin ilk toplantısını yaptı. Böyle birinin Türkiye’yi şikâyet etmesinde gariplik yok. Eski Türkiye’nin devam ettiği kanısında ama yanılıyor. Artık Avrupa’dan, Amerika’dan gelecek mektuplara ya da açıklamalara göre konum alacak bir Türkiye yok. Ecnebilerden medet umarak içinde bulunduğu müşkül hâlden kurtulacağına inanıyor ama yanılıyor. Özel, çok sıkıntılı, stresli. Çünkü YP’ye teveccüh yok. Biçare ecnebilere gidip Türkiye’yi şikâyet ediyor. Türkiye’yi idare etmeye talip biri, ülkeyi yabancılara jurnaller mi? Meclis’e gelen fezlekeler, dosyalar ortada. İmamoğlu’ndan da ümit yok. İthamlar vahim. Cevap veremiyorlar. O nedenle Haçlıdan yardım dileniyor.

“Yazık ki Özel ve ekibinde İttihatçı gen var. Özel’in jurnalciliğinin, şikâyetçiliğinin temelinde bu yatıyor. Özel, dedelerini taklit ediyor. Malum İttihatçı dedeleri Almanlara yalvarıp yakarıyordu. Bu da başkalarına bel bağlıyor. Yazık ki Özgür Özel’in dedeleri, kocaman bir imparatorluğu bitirdi. O da dedelerinin metotlarını uyguluyor. Lâkin YP Genel Başkanı Özel, başarılı olamıyor. Şükür ki Türkiye’yi bitiremiyor. Ülkeye saldırıyor ama muvaffak olamıyor.”

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Yorumlar

Dış mihrakların ülkemizdeki renkli aparatları hepsi bir!!! Yabancı gazetelere ağlarlar ancak!!!

Fetö havuç sopa (ödül ceza) yöntemiyle korkak şımarık zombilere dönüştürüyor elamanlarını! Ödül herhangi küçük bir güç bulunca şımarır - tüm illegallikleri deşifre olduklarında hangi dış mihraklardan yardım istiyeceklerini sâşırırlar!!! Telaviv Londra expiresindeki siyasilere bakın durum farklı değil!!! Hepsi dış mihrakların aparatları!!! Kurban olsunlar Erkan Mumcu'ya taaa seneler önce deşifre etti fetönün gerçek yüzünü, ve ingiltere vâlileri içimizdeki irlandalıları!!!!

Erçelik

Ozgüüür, otokrat, faşist ve diktatör arıyorsan aynaya bak. İngiliz elçinin selamı varmış özlemiş seni, haydi koş bir de oraya tekrar görün ağlanıp sızlan ve sancılarını anlat. Meze sofrasını hazırlamışlar sana ve avanene; bekliyorlarmış.
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