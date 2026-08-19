Kasaba polİtikacısı gibi ülkeyi şikayet ediyor

BUĞRA KARDAN İSTANBUL

Ağaç; “Sayın Özel; sizi, bir kasaba politikacısı gibi kurnaz, çok yüzlü ve güvenilmez bir insan olarak görüyorum” paylaşımında bulundu. Öte yandan; hırsızlıkları ve arsızlıkları perdeleyemeyen, şaibelere bulaşan belediye başkanlarını yargıdan kaçıramayan YP Genel Başkanı Özgür Özel de çareyi suflörü Ekrem İmamoğlu gibi Haçlılara sığınmakta buldu. İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından İngilizlere “Kendimizi terk edilmiş hissediyoruz” diye sitemde bulunan ve Türkiye’yi 20’yi aşkın yabancı yayın kurumuna karalayan Özel, ülkesini İtalyan medyasına da kötülemekten geri kalmadı. Corierre Della Sera gazetesi için makale kaleme alan Özel, Erdoğan döneminde demokratik aşınma yaşandığı yalanına sarıldı. Darbeler devrinin kapandığını, askeri vesayetin kırıldığını, milli iradeyi güçlendirici adımlar atıldığını yok sayarak yargının siyasallaştırıldığı ve muhalefetin sindirildiği yaygarası koparan Özel, çete başı İmamoğlu’na ise mağdur elbisesi giydirmeye çalıştı. Ekrem için “Erdoğan’ın en güçlü rakibi olduğu için tutuklandı” ifadesini kullanarak kendisini gülünç duruma düşürdü. Akit’e konuşan AK Parti 27. Dönem İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, şunları söyledi:

YP UMUT VERMİYOR

“Özel’in Türkiye’yi karalaması şaşırtıcı değil. Çünkü Özel ve ekibinin ilham, kuvvet aldığı yer Batı. Tarihte her şey var. Yolundan yürüdüğü isimler de muasır medeniyet olarak Batı’yı görüyordu. O nedenle Batı gavurluğunun ürünü olan Büyük Anadolu Kulübü’nde YP’nin ilk toplantısını yaptı. Böyle birinin Türkiye’yi şikâyet etmesinde gariplik yok. Eski Türkiye’nin devam ettiği kanısında ama yanılıyor. Artık Avrupa’dan, Amerika’dan gelecek mektuplara ya da açıklamalara göre konum alacak bir Türkiye yok. Ecnebilerden medet umarak içinde bulunduğu müşkül hâlden kurtulacağına inanıyor ama yanılıyor. Özel, çok sıkıntılı, stresli. Çünkü YP’ye teveccüh yok. Biçare ecnebilere gidip Türkiye’yi şikâyet ediyor. Türkiye’yi idare etmeye talip biri, ülkeyi yabancılara jurnaller mi? Meclis’e gelen fezlekeler, dosyalar ortada. İmamoğlu’ndan da ümit yok. İthamlar vahim. Cevap veremiyorlar. O nedenle Haçlıdan yardım dileniyor.

“Yazık ki Özel ve ekibinde İttihatçı gen var. Özel’in jurnalciliğinin, şikâyetçiliğinin temelinde bu yatıyor. Özel, dedelerini taklit ediyor. Malum İttihatçı dedeleri Almanlara yalvarıp yakarıyordu. Bu da başkalarına bel bağlıyor. Yazık ki Özgür Özel’in dedeleri, kocaman bir imparatorluğu bitirdi. O da dedelerinin metotlarını uyguluyor. Lâkin YP Genel Başkanı Özel, başarılı olamıyor. Şükür ki Türkiye’yi bitiremiyor. Ülkeye saldırıyor ama muvaffak olamıyor.”