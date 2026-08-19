Ekrem, Böcek’ten de 15 milyon euro istemiş

HABER MERKEZİ

Yolsuzluktan tutuklanan ve görevden el çektirilen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 2024 seçimleri arefesinde CHP’den aday olması karşılığında İmamoğlu’nun kendisinden 15 milyon euro istediğini belirtti. Böcek, bunun 5 milyon euroluk bölümünü ‘havala’ olarak adlandırdığı sistem üzerinden İstanbul’a gönderdiğini, teslimat için kendisine seri numarası eşleştirilen 100 liralık bir banknot ile ‘Taç Döviz’ ibareli bir not verildiğini ve söz konusu zarfı 17 Aralık 2023’te İmamoğlu’na bizzat teslim ettiğini söyledi.

ADAY OLMA KARŞILIĞINDA

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsammında ek ifade veren Böcek , şunları anlattı: “Daha önceki ifademde de beyan ettiğim üzere Muratpaşa Belediye Başkanı’nın Ekrem İmamoğlu’yla görüştüğünü ve adayların belirlenmesi konusunda kendisine güvenceler verdiğini öğrenmem üzerine 30 Kasım 2023 tarihinde özel kalemim Yasin Yellice’yle birlikte İstanbul’a havayoluyla gittim. İstanbul’da kendisiyle hatırladığım kadarıyla aynı gün Renaissance İstanbul Polat Bosphorus Hotel’de bir görüşme gerçekleştirdim. Bu görüşmede İmamoğlu başka birine adaylık sözü vermediğini, tercihini benden yana kullanacağını ancak bunun için yaklaşık 15 milyon euro maddi destek istediğini söyledi. Ben de elimden geldiğince zaman içerisinde bunu karşılayacağımı kaydettim. Bu görüşmeden sonra Antalya’ya döndüm.

BİR DOSTUMDAN İSTEDİM

“Bir dostumda seçim bütçem için ayırdığım bir miktar param vardı. Bu dostuma İstanbul’da 5 milyon euro ödemem olduğunu, seçim bütçem için kendisine emanet olarak bıraktığım parayla İstanbul’da ödeme yapacağımı söyledim. Dostum da seçim bütçem için ayırdığım para 5 milyon euronun altında olduğu için üstünü de kendisinin borç olarak tamamlamasını rica ettim. Dostum ricam üzerine bana seçim bütçem için ayırdığım param ile birlikte toplam 5 milyon euro para vermeyi kabul etti. Bu dostum orada bana ‘havala’ isimli bir sistemden bahsetti. Parayı elden götürüp teslim etmek yerine bu sistemi kullanarak daha güvenli ve hızlı bir şekilde parayı teslim edebileceğimizi söyledi. Ben de kendisine güvendiğim için kabul ettim. Bunun üzerine yanında bulunan 100 lira paranın fotoğrafını çekti. İstanbul’da ödemeyi yapacak kişiye göndereceğini söyledi.

“HAVALA” SİSTEMİ

“Aynı 100 lirayı üzerine bir isim ve telefon numarası yazılı bir not kâğıdıyla birlikte bir zarfın içerisine koyarak bana verdi. Daha sonra bana ‘Bu zarfı ödeme yapmak istediğin kişiye ver, onlar bu parayı İstanbul Kapalıçarşı’da zarfı vererek teslim alabilirler’ dedi. Parayı aldığım ve bana ‘havala’ sistemini kullandıran dostumun kimlik bilgilerini vermek istemiyorum. İsim olarak ise hatırladığım kadarıyla not kağıdında ‘Taç Döviz’ yazılıydı. Para transferini bu şekilde ‘havala’ sistemiyle gerçekleşmesi üzerine 2023’te Ekrem İmamoğlu ile seçim ofisinde baş başa görüştük. Talep edilen paranın kalan kısmını daha sonra Cumhurbaşkanlığı adaylık süreci olduğu takdirde hâlledeceğimi söyledim.”