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İSLAM Alman kadın Kırşehir'de Müslüman oldu: İslam ile şereflendi ‘Nisa’ adını aldı
İSLAM

Alman kadın Kırşehir'de Müslüman oldu: İslam ile şereflendi ‘Nisa’ adını aldı

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Alman kadın Kırşehir'de Müslüman oldu: İslam ile şereflendi ‘Nisa’ adını aldı

Kırşehir'de, Almanya vatandaşı Jennifer Javad, İslamiyet'i seçerek "Nisa" adını aldı.

İslamiyet'i seçen Javad için İl Müftülüğünde ihtida merasimi düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, İl Müftü Yardımcısı İsmail Göksu, İslam dininin temel inanç esasları, iman ve ibadet konularında bilgilendirmede bulundu.

Burada kelimeişehadet getirerek Müslüman olan Javad, "Nisa" ismini kullanmaya karar verdi.

Nisa'yı tebrik eden Göksu, "Kardeşimiz kendi hür iradesiyle araştırarak İslam dinini seçti. Bizler de onun bu güzel kararına ve heyecanına şahitlik ettik. Rabbim kendisine İslam'ın aydınlık yolunda, huzurlu, bereketli ve hayırlı bir ömür nasip eylesin." ifadelerini kullandı.

Törenin sonunda Göksu, Nisa'ya ihtida belgesi ile Kur'an-ı Kerim ve Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çıkan Kur'an-ı Kerim meali takdim etti.

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