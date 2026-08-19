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Spor Galatasaray'da şok gelişme! Kavukcu’yu istifadan Özbek döndürdü
Spor

Galatasaray'da şok gelişme! Kavukcu’yu istifadan Özbek döndürdü

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Galatasaray'da şok gelişme! Kavukcu’yu istifadan Özbek döndürdü

Yılan hikayesine dönen transfer süreci Galatasaray’da yönetim krizine dönüştü. Transferler konusunda Başkan Dursun Özbek ile fikir ayrılıkları yaşayan Abdullah Kavukcu’nun istifa ettiği, Kemerburgaz'da yapılan yüz yüze görüşme sonrası Özbek’in kendisini bu kararından vazgeçirdiği iddia edildi.

Galatasaray'da hazırlık maçları ve Çorum FK karşısında alınan beraberliğin ardından taraftarların yönetime yönelik tepkileri artarken, yönetim cephesinde de sıcak bir gelişme yaşandı.

Sabah'ta yer alan habere göre futbol yönetiminde önemli görevler üstlenen Abdullah Kavukcu, transfer sürecinde Başkan Dursun Özbek ile yaşadığı fikir ayrılıkları nedeniyle istifa etme noktasına geldi.

 

KEMERBURGAZ'DA YÜZ YÜZE GÖRÜŞTÜLER

Yaşanan gelişmenin ardından Dursun Özbek ile Abdullah Kavukcu, Kemerburgaz'da yüz yüze bir görüşme gerçekleştirdi. Özbek'in görüşme sonucunda Kavukcu'yu istifa kararından vazgeçirdiği ve böylece yönetimde yaşanabilecek olası bir krizin önüne geçildiği belirtildi.

 

OSIMHEN TRANSFERİNDE ÖNEMLİ ROL OYNAMIŞTI

Geçen sezon Sportif A.Ş.'de Başkan Vekili olarak görev yapan Abdullah Kavukcu, Victor Osimhen transferini sonuçlandıran isimlerden biri olmuştu. Kavukcu, Galatasaray'daki son seçimde de yönetime girmişti.

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