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YouTube 1 milyon izlenmeye ne kadar ödüyor? Türk yayıncıların kazancı belli oldu

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YouTube 1 milyon izlenmeye ne kadar ödüyor? Türk yayıncıların kazancı belli oldu

YouTube platofrmunda 1 milyon izlenmenin geliri tek bir rakama bağlı değil. İzleyici kitlesi, içerik cinsi ve reklam gelirleri kazancı ciddi biçimde değiştirebiliyor.

#1
Foto - YouTube 1 milyon izlenmeye ne kadar ödüyor? Türk yayıncıların kazancı belli oldu

Milyonlarca izlenmeye ulaşan videolar, içerik üreticileri için mühim bir kazanç kapısı oluşturuyor. Fakat YouTube’un ödediği tutar her kanal için aynı olmuyor. İşte 1 milyon izlenme için Türk yayıncıların elde edebileceği yaklaşık kazançlar.

#2
Foto - YouTube 1 milyon izlenmeye ne kadar ödüyor? Türk yayıncıların kazancı belli oldu

1. ABD — $9.500

#3
Foto - YouTube 1 milyon izlenmeye ne kadar ödüyor? Türk yayıncıların kazancı belli oldu

2. İsviçre — $8.750

#4
Foto - YouTube 1 milyon izlenmeye ne kadar ödüyor? Türk yayıncıların kazancı belli oldu

3. Almanya — $8.500

#5
Foto - YouTube 1 milyon izlenmeye ne kadar ödüyor? Türk yayıncıların kazancı belli oldu

4. Avustralya — $8.500

#6
Foto - YouTube 1 milyon izlenmeye ne kadar ödüyor? Türk yayıncıların kazancı belli oldu

5. Birleşik Krallık — $8.000

#7
Foto - YouTube 1 milyon izlenmeye ne kadar ödüyor? Türk yayıncıların kazancı belli oldu

6. Brezilya — $3.000

#8
Foto - YouTube 1 milyon izlenmeye ne kadar ödüyor? Türk yayıncıların kazancı belli oldu

7. Türkiye — $2.000

#9
Foto - YouTube 1 milyon izlenmeye ne kadar ödüyor? Türk yayıncıların kazancı belli oldu

8. Hindistan — $750

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