YouTube 1 milyon izlenmeye ne kadar ödüyor? Türk yayıncıların kazancı belli oldu
YouTube platofrmunda 1 milyon izlenmenin geliri tek bir rakama bağlı değil. İzleyici kitlesi, içerik cinsi ve reklam gelirleri kazancı ciddi biçimde değiştirebiliyor.
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YouTube platofrmunda 1 milyon izlenmenin geliri tek bir rakama bağlı değil. İzleyici kitlesi, içerik cinsi ve reklam gelirleri kazancı ciddi biçimde değiştirebiliyor.
Milyonlarca izlenmeye ulaşan videolar, içerik üreticileri için mühim bir kazanç kapısı oluşturuyor. Fakat YouTube’un ödediği tutar her kanal için aynı olmuyor. İşte 1 milyon izlenme için Türk yayıncıların elde edebileceği yaklaşık kazançlar.
1. ABD — $9.500
2. İsviçre — $8.750
3. Almanya — $8.500
4. Avustralya — $8.500
5. Birleşik Krallık — $8.000
6. Brezilya — $3.000
7. Türkiye — $2.000
8. Hindistan — $750
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