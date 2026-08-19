Katil İsrail, Gazze’de zabıta merkezini vurdu: Kanlı bilanço büyüyor
ABD Başkanı Donald Trump'ın "saldırıları durdurun" talimatını hiçe sayan ve Ekim 2025'ten bu yana ilan edilen ateşkesi defalarca çiğneyen katil İsrail ordusu, hedefine bu kez yerel hizmet binasını aldı. Gazze merkezindeki zabıta müdürlüğüne düzenlenen füze saldırısında ilk belirlemelere göre 7 kişi katledildi, 15 kişi yaralandı. Masum insanları hedef almaktan çekinmeyen işgal güçlerinin ateşkes sürecinde katlettiği Filistinlilerin sayısı ise 1273'e ulaştı.