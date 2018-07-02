Rumlardan 'Erdoğan' kampanyası!

Rum medyası, 'İlk ziyaret Kuzey Kıbrıs'a', KKTC medyası, 'Erdoğan geliyor' başlıklarını kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hala Sultan Camisi'nin açılışına katılacağına da işaret eden Rum basını, 'Erdoğan dev camiyi açmaya geliyor' diye yazdı.

"ERDOĞAN KAMPANYASI"

Güney Kıbrıs'ta sosyal medyada da 'Erdoğan (Rum lider) Nikos Anastasiadis ile görüşsün' kampanyası başlatıldı.

KKTC'de kurulan sandıklarda Erdoğan yüzde 48,8 oy oranı ile birinci gelmişti.