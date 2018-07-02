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Rumlardan 'Erdoğan' kampanyası!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapacağı ziyaret, Rum kesiminde bir numaralı gündem maddesi haline geldi.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 16:44
Rumlardan 'Erdoğan' kampanyası!

Rum medyası, 'İlk ziyaret Kuzey Kıbrıs'a', KKTC medyası, 'Erdoğan geliyor' başlıklarını kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hala Sultan Camisi'nin açılışına katılacağına da işaret eden Rum basını, 'Erdoğan dev camiyi açmaya geliyor' diye yazdı.

"ERDOĞAN KAMPANYASI"

Güney Kıbrıs'ta sosyal medyada da 'Erdoğan (Rum lider) Nikos Anastasiadis ile görüşsün' kampanyası başlatıldı.

KKTC'de kurulan sandıklarda Erdoğan yüzde 48,8 oy oranı ile birinci gelmişti.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 16:44
  1. Tayyip Erdoğan
  2. Rum Kesimi
  3. Kıbrıs

YORUM YAZ

  • Yozgatlı Yozgatlı 3 sa önce
    Dosta güven düşmana korku Reis işte budur
  • BypasBypas3 sa önce
    Beyaz sarayı da cami yapacaz.
  • mahmaudmahmaud1 sa önce
    bre kefere akilli ol, bir gece ansizin gelir adayi tüm feth ederiz.
  • Cemaatsiz cami'yi..Cemaatsiz cami'yi..3 sa önce
    Acsan ne olur acmasan ne olur
  • hasanhasan2 sa önce
    Kıbrıs ta ittihakı teraki zihniyeti hala devam ediyor. Bu açılacak caminin belki bir faydası olur.
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