Rumlar resti çekti! 'Türk yönetimi altında yaşamaya hazırız'

Kapalı Maraş’ın açılacağını duyan Kıbrıs Rumlar, 1974’te kapanan yasaklı bölgede yaşamak için harekete geçti. Rum yönetiminin ‘Maraş’a dönmeyin’ çağrılarına birçok aile tepki göstererek Türklerin yönetiminde yaşamaya hazır olduklarını duyurdular.

Kapalı Maraş’ın önde gelen ailelerinden 25 bininin Türk yönetiminde yaşama niyetinde olduğu öğrenildi.

Yaşanan gelişmeyi manşetlerine taşıyan Rum medyası, Güney Kıbrıs yönetiminin Maraşları çıkmaza soktuğunu yazdı.

Rum Andreas Lordos, kendisi dahil 25 bin kişinin bölgeye dönme niyetinde olduğunu söyledi. Nikor Kurullas ise ‘Türk idaresi altında yaşayabilirim’ dedi. Vakos İkonomu ise ‘Türk yönetimi altında kalsak bile dönmeye niyetim var’ ifadelerini kullandı.