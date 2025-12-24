  • İSTANBUL
Rum papaz, Ada'da çözüm istemiyor
Gündem

Rum papaz, Ada'da çözüm istemiyor

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Rum papaz, Ada'da çözüm istemiyor

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Georgios, Kıbrıs'ta kalıcı çözüme karşı çıktı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki (GKRY) Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Georgios, Kıbrıs'ta kalıcı çözüm arayışlarına karşı çıkarak "Kıbrıs'ta Helenizm'in varlığını tehlikeye atan bir çözümü kabul etmeyeceğimizi açıkça belirtmemiz gerekiyor." dedi.

Cyprus Times'ın haberine göre, Georgios, Noel mesajında, Ada'da iki devletli çözümün "ulusal ötenaziye" yol açtığını ve "Türkiye'nin Kıbrıs'ın tamamının fethine ve (adanın) Türkleştirilmesine yönelik metodik çabasının" olduğunu öne sürdü.

Georgios, Kıbrıslı Rumların, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) günübirlik ziyaretlerini de eleştirerek bunun, "ulusal öz farkındalık eksikliği ve boyun eğme eğilimi" olduğunu savundu.

 

Başpiskopos Georgios, Kıbrıs'ta kalıcı çözüm arayışlarına karşı çıkarak "Kıbrıs'ta Helenizm'in varlığını tehlikeye atan bir çözümü kabul etmeyeceğimizi açıkça belirtmemiz gerekiyor." ifadesini kullandı.

Georgios ayrıca, hiçbir KKTC'li liderin "Türkiye'nin dikte ettiği yoldan farklı bir yol izleyemeyeceğini veya çözümün stratejik parametrelerini değiştiremeyeceğini" iddia etti.

