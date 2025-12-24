  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Akım dediğin böyle olur! Camiler sabah namazında doldu taştı

Venezuela’dan ABD’ye zehir zemberek "korsanlık" suçlaması! Özgürlük palavraları bitti, niyet petrole çökmek

Şifa için Akşemseddin Hazretlerinin asasını sürmüştü! Cübbeli Ahmet sol gözünü tamamen kaybetti

Finansman maliyetleri düştü yatırımlar arttı

Meloni'den personeline şok motivasyon: "Merak etmeyin, 2026 daha zor olacak!"

Dünyayı Sarsacak Epstein İtirafı: "Trump Ve Clinton İsrail’in Esiri!"

CHP 5816 üzerinden “sansür” istiyor

"Işıltılı" Hayatların Ardındaki Karanlık Dosya! Ezgi Fındık hakkında yakalama kararı

Moskova’da stratejik zirve: "Yeni Suriye" Rusya ile masada!

DMM'den 'Türk gemisi vuruldu' haberlerine yalanlama: Eski görüntüleri 'yeni' diye servis ettiler
Siyaset Silivri’ye gittiği kadar Meclis’e gitmiyor! Özgür Özel ikinci evine gitti
Siyaset

Silivri’ye gittiği kadar Meclis’e gitmiyor! Özgür Özel ikinci evine gitti

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:

Rüşvet, yolsuzluk ve casusluk soruşturmasında tutuklanan İBB başkanlığı koltuğuna ihanet eden Ekrem İmamoğlu’nu CHP Genel Başkanı Özgür Özel ziyaret etti. Silivri’de 4,5 saat süren görüşmenin ardından Özel, sessizce oradan ayrıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel sabah saat 10.45’te Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu'na giriş yaptı. Burada tutuklu bulunan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile biraraya gelen Özel yaklaşık 4,5 saat içeride kaldı. Saat 15.00 sıralarında cezaevinden ayrılan Özgür Özel, çıkışta kendisini bekleyen basın mensuplarına herhangi bir açıklama yapmadan aracına binerek Silivri'den ayrıldı.

Ali Mahir özür diledi! CHP’li vekilin yumruklu saldırısında geri adım
Ali Mahir özür diledi! CHP’li vekilin yumruklu saldırısında geri adım

Siyaset

Ali Mahir özür diledi! CHP’li vekilin yumruklu saldırısında geri adım

Epstein fuhuş şebekesi ve Türkiye iddiası! Açıklamak bizden, temizlemek Turhan Çömez ve CHP'lilerden!
Epstein fuhuş şebekesi ve Türkiye iddiası! Açıklamak bizden, temizlemek Turhan Çömez ve CHP'lilerden!

Gündem

Epstein fuhuş şebekesi ve Türkiye iddiası! Açıklamak bizden, temizlemek Turhan Çömez ve CHP'lilerden!

Aynı gün 3 kişi: CHP'li belediye direniyor köpekler saldırıyor!
Aynı gün 3 kişi: CHP'li belediye direniyor köpekler saldırıyor!

Yerel

Aynı gün 3 kişi: CHP'li belediye direniyor köpekler saldırıyor!

CHP 5816 üzerinden "sansür" istiyor
CHP 5816 üzerinden “sansür” istiyor

Gündem

CHP 5816 üzerinden “sansür” istiyor

Kirli pazarlık ifşa oldu: CHP'li başkandan "rüşvetle iş" skandalı!
Kirli pazarlık ifşa oldu: CHP'li başkandan "rüşvetle iş" skandalı!

Gündem

Kirli pazarlık ifşa oldu: CHP'li başkandan "rüşvetle iş" skandalı!

‘İhaleye fesat karıştırma" davasında karar! CHP’li başkan Handan Benli’nin cezası açıklandı
‘İhaleye fesat karıştırma" davasında karar! CHP’li başkan Handan Benli’nin cezası açıklandı

Gündem

‘İhaleye fesat karıştırma" davasında karar! CHP’li başkan Handan Benli’nin cezası açıklandı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

B.paşalı

Sayın özel e neden kızıyorsunuz. Kendisi emanetci ya silivriden direktif alıyor. Gel özel git özel otur özel kalk özel adamcağız yoruldu artık. Birde mezarda rakı partiler düzenlemek işte bu chp
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23