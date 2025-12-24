Silivri’ye gittiği kadar Meclis’e gitmiyor! Özgür Özel ikinci evine gitti
Rüşvet, yolsuzluk ve casusluk soruşturmasında tutuklanan İBB başkanlığı koltuğuna ihanet eden Ekrem İmamoğlu’nu CHP Genel Başkanı Özgür Özel ziyaret etti. Silivri’de 4,5 saat süren görüşmenin ardından Özel, sessizce oradan ayrıldı.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel sabah saat 10.45’te Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu'na giriş yaptı. Burada tutuklu bulunan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile biraraya gelen Özel yaklaşık 4,5 saat içeride kaldı. Saat 15.00 sıralarında cezaevinden ayrılan Özgür Özel, çıkışta kendisini bekleyen basın mensuplarına herhangi bir açıklama yapmadan aracına binerek Silivri'den ayrıldı.
