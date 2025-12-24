Cem Küçük 'buna inanmıyorum' diyerek açıkladı! Kaldığı otelin geceliği 2 bin dolar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ünlülere yönelik “uyuşturucu” soruşturması kapsamında, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce yazar ve fenomen Cihan Şensözlü’nün de aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alınmıştı.

Bu 7 isim, 21 Aralık’ta Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi’nde hakimlikçe tutuklanmıştı. Tutuklanan isimlerden Cihan Şensözlü ifadesinde, “Ben hiçbir şekilde tanımış olduğum ünlü camiasındaki kimseyi para karşılığı bir amaç için hediye, değerli eşya, mücevherat aracılığıyla başka bir erkekle tanıştırmaya aracılık etmedim. Kimseyi fuhşa teşvik etmedim. Bunun yolunu kolaylaştırmadım, aracılıkta bulunmadım. Ben hesap veremeyeceğim hiçbir şey yapmadım... Ben köşe yazılarımda da sosyal medyanın gidişatının kötü bir duruma doğru gittiğini, sosyal medyanın gençleri yanlış kullanmaya özendirdiğini defalarca belirttim” dediği öğrenildi.

TGRT Haber'de Cihan Şensözlü ile ilgili değerlendirmeler yapan Cem Küçük, ünlü fenomenin açıkladığı aylık 120 bin lira olan gelirine inanmadığını söyledi.

Küçük açıklamasında, "Bu Cihan Şensözlü denen kişinin Instagram hesabını inceledim. Koca koca müteahhit firmaları bunu reklamlarında oynatmış. Aylık gelirim 120 bin lira diyor ama sanmıyorum. Bu kişilerin hiçbirini tanımıyorum ben ama bana bunları anlattılar. Bu firmalardan birinin reklamında oynadığında aldığı tutar en az 1 milyon. Kaldığı otelin geceliği 1-2 bin dolar ya" dedi.