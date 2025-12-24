  • İSTANBUL
Dünya

Bebek katillerinin hükümeti çatırdıyor! Teröristbaşından erken seçim talimatı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Bebek katillerinin hükümeti çatırdıyor! Teröristbaşından erken seçim talimatı

Terör devletinin katiller sürülerinden oluşan 6 partili koalisyon hükümeti çatırdamaya başladı. İsrail basını elebaşı Netanyahu’nun kurmaylarına erken seçime hazırlanma talimatı verdiğini duyurdu.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde teröristbaşı Binyamin Netanyahu'nun koalisyon hükümetindeki bazı çıkmazlar nedeniyle erken seçim seçeneğini değerlendirdiği aktarıldı.

Netanyahu'nun, Ultra-Ortodoks Yahudileri yakından ilgilendiren askerlik yasa tasarısı ve bütçe konusunda koalisyon hükümetindeki fikir ayrılıkları nedeniyle erken seçime gitmeyi hedeflediği ifade edildi.

Haberde, Netanyahu'nun kamuoyu önünde başında olduğu hükümetin görev süresini tamamlayacağı yönünde açıklamalar yaptığı ancak kurmaylarına ekimdeki genel seçimlerin erkene çekilmesi için gerekli çalışmalara başlanması talimatı verdiği kaydedildi.

Genel seçimlerin erkene alınarak Haziran 2026'da yapılabileceği belirtildi.

İsral'de en uzun süre görev yapan ve görevdeyken yargılanan ilk başbakan olarak kayıtlara geçen Netanyahu, gelecek yıl yapılacak seçimlerde de aday olacağını duyurmuştu.

