NASA yeniden Ay'a gidecek: 50 yıllık hasret bitiyor!

İnsanlı uzay uçuşları tarihinde dönüm noktası kabul edilen Apollo 8 görevinden yıllar sonra, NASA "Artemis 2" ile yeni bir çağı başlatıyor. Dört astronottan oluşan mürettebatı Ay’ın etrafından dolaştıracak olan bu 10 günlük uçuş, Orion uzay aracının ve dünyanın en güçlü roketi olan Uzay Fırlatma Sistemi'nin (SLS) ilk insanlı sınavı olacak. 1972’den bu yana Ay yakınlarına yapılacak ilk insanlı uçuş olması sebebiyle teknik açıdan kritik önem taşıyan misyon, Ay yüzeyine inişin anahtarı olarak görülüyor.

AY'IN ÖTEKİ YÜZÜNE YOLCULUK

Astronotlar Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch ve Jeremy Hansen, "Integrity" adını taşıyan kapsülle Ay’ın öteki yüzüne kadar uzanan bir rota izleyecekler. Günümüzde Çin gibi dev aktörlerin Ay üzerindeki planları uzay rekabetini yeniden alevlendirirken, Artemis 2 görevi bir sonraki aşama olan Ay yüzeyine iniş (Artemis 3) için gerekli tüm hayati sistemleri doğrulayacak. Bütçe tartışmalarının gölgesinde ilerleyen proje, insanlığın sadece keşif değil, aynı zamanda zor dönemlerde toplumsal bir vizyon oluşturma gücünü bir kez daha test edecek.