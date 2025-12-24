  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

MASAK Raporunda "Maybach" Bilmecesi: Rezan Epözdemir'in şüpheli trafik deşifre oldu!

Cezaevinde dayak yiyen Güllü’nün kızı Silivri’ye nakledildi

Cem Küçük 'buna inanmıyorum' diyerek açıkladı! Kaldığı otelin geceliği 2 bin dolar

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistinlilerin kanı elinde olanların hadsizliği teneke tıngırtısıdır!

Başkan Erdoğan'a hakaret etmişti! Ağzı bozuk Ümit beraat etti

İrlandalı karikatürist Burton: Terörist devlet tüm etkinliklerden menedilmeli! İsrail tamamen tecrit edilmeli

Dışişleri Bakanı Fidan, Hamas heyetiyle görüştü

‘İhaleye fesat karıştırma" davasında karar! CHP’li başkan Handan Benli’nin cezası açıklandı

Savunma sanayiinde yerli ve milli gövde gösterisi: ASELSAN ihracat rekoruna koşuyor!

Başsavcılıktan Timur Savcı açıklaması: Uyuşturucu testi için Adli Tıp'a gönderildi
Teknoloji NASA yeniden Ay'a gidecek: 50 yıllık hasret bitiyor!
Teknoloji

NASA yeniden Ay'a gidecek: 50 yıllık hasret bitiyor!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
NASA yeniden Ay'a gidecek: 50 yıllık hasret bitiyor!

1968 yılında Apollo 8 ile Ay’ın çevresine ulaşan NASA, 2026 yılının başında gerçekleştireceği Artemis 2 göreviyle bu tarihi adımı yarım asır sonra tekrarlamaya hazırlanıyor. 10 günlük yolculukta dört astronot görev alacak.

İnsanlı uzay uçuşları tarihinde dönüm noktası kabul edilen Apollo 8 görevinden yıllar sonra, NASA "Artemis 2" ile yeni bir çağı başlatıyor. Dört astronottan oluşan mürettebatı Ay’ın etrafından dolaştıracak olan bu 10 günlük uçuş, Orion uzay aracının ve dünyanın en güçlü roketi olan Uzay Fırlatma Sistemi'nin (SLS) ilk insanlı sınavı olacak. 1972’den bu yana Ay yakınlarına yapılacak ilk insanlı uçuş olması sebebiyle teknik açıdan kritik önem taşıyan misyon, Ay yüzeyine inişin anahtarı olarak görülüyor.

AY'IN ÖTEKİ YÜZÜNE YOLCULUK

Astronotlar Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch ve Jeremy Hansen, "Integrity" adını taşıyan kapsülle Ay’ın öteki yüzüne kadar uzanan bir rota izleyecekler. Günümüzde Çin gibi dev aktörlerin Ay üzerindeki planları uzay rekabetini yeniden alevlendirirken, Artemis 2 görevi bir sonraki aşama olan Ay yüzeyine iniş (Artemis 3) için gerekli tüm hayati sistemleri doğrulayacak. Bütçe tartışmalarının gölgesinde ilerleyen proje, insanlığın sadece keşif değil, aynı zamanda zor dönemlerde toplumsal bir vizyon oluşturma gücünü bir kez daha test edecek.

 

NASA duyurdu! Ozon deliğinde 33 yıl sonra heyecanlandıran gelişme
NASA duyurdu! Ozon deliğinde 33 yıl sonra heyecanlandıran gelişme

Dünya

NASA duyurdu! Ozon deliğinde 33 yıl sonra heyecanlandıran gelişme

NASA’dan Mars’ta şaşırtan keşif!
NASA’dan Mars’ta şaşırtan keşif!

Teknoloji

NASA’dan Mars’ta şaşırtan keşif!

NASA, Bennu asteroitinde canlı yaşamın temel şekerlerini keşfetti
NASA, Bennu asteroitinde canlı yaşamın temel şekerlerini keşfetti

Yaşam

NASA, Bennu asteroitinde canlı yaşamın temel şekerlerini keşfetti

NASA’dan Güneş’e tarihi bakış: Daha önce hiç görülmeyen görüntüler paylaşıldı
NASA’dan Güneş’e tarihi bakış: Daha önce hiç görülmeyen görüntüler paylaşıldı

Teknoloji

NASA’dan Güneş’e tarihi bakış: Daha önce hiç görülmeyen görüntüler paylaşıldı

NASA'dan tarihi devrim: Kainatın "Kayıp Haritası" tamamlandı!
NASA'dan tarihi devrim: Kainatın "Kayıp Haritası" tamamlandı!

Teknoloji

NASA'dan tarihi devrim: Kainatın "Kayıp Haritası" tamamlandı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23