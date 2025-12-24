Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor. Erdoğan, "Libya halkına taziyelerimi iletiyorum. Gerekli tahkikatlar başlatıldı." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor. 

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nın ülkemize milletimize hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Her birinize kalpten teşekkür ediyorum.

Dün Ankara'dan Trablu'a giderken uçakta kaza kırıma uğrayan uçakta şehit olan Orgeneral Muahmmed Ali el Haddad'ın başkanlığını yaptığı Libya heyetine ve uçak mürettebatına Rabbiden rahmet niyaz ediyorum.

Mevla ruhlarını şad mekanlarını cennet eylesin. Kardeş Libya halkına aynı şekilde başsağlığı diliyor ülkem ve milletim adına taziyelerimi sunuyorum.

Bizleri derinden üzen elim hadiseyle ilgili derinlemesine tahkikat başlatılmıştı. Safahtine ilişkin bilgilendirme ilgili bakanlıklarımız tarafından yapılacaktır.

Ayrıntılar geliyor...

