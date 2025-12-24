  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Düşen Libya uçağı Avrupa ülkesini panikletti! Türkiye ile apar topar temas kurdular

Kastamonu’da sabah mesaisi böyle başlıyor! Esnaf kapı kapı geziyor

Yunanistan'a büyük şok: Türkiye'yi vurmak için alacakları füzeleri 'kullanamazsınız, izin vermeyiz' dediler

Böyle duyurdu: Türkiye'nin F-35 savaş uçaklarını almasına engel olacağız

Tansiyon bir anda yükseldi! İran, Basra Körfezi'nde petrol tankerine el koydu

Düzce’de son yılların en büyük silah kaçakçılığı operasyonu! İstanbul’a sevk edeceklerdi!

Saçlarıyla meşhur Hintlilerin saç fışkırtan sırrı: Sadece 5 dakikada kelliğe çözüm, önleyen yöntem var!

Olanlar herkesi şaşırttı... Fenerbahçe'nin işi zor! Sörloth için dev rakip

Bu haber bakmadan plan yapmayın: Dondurucu soğuk ve yağış geliyor
Yaşam
5
Yeniakit Publisher
Kastamonu’da sabah mesaisi böyle başlıyor! Esnaf kapı kapı geziyor

AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Kastamonu’da sabah mesaisi böyle başlıyor! Esnaf kapı kapı geziyor

Kastamonu’da Nasrullah Meydanı’nda esnaf, her sabah yüzyıllardır yıllardır sürdürdükleri 'siftah parası' geleneğiyle dükkan açmadan önce birbirini ziyaret ediyor.

#1
Foto - Kastamonu’da sabah mesaisi böyle başlıyor! Esnaf kapı kapı geziyor

Kastamonu’nun tarihi Nasrullah Meydanı’nda gün, alışverişten önce esnafın birbirini ziyaretiyle başlıyor. Kentte 1506 yılında Nasrullah Kadı tarafından yaptırılan Nasrullah Camisi'nin önündeki meydan, yüzyıllardır Kastamonu'nun en önemli alışveriş merkezlerinden biri olmayı sürdürüyor.

#2
Foto - Kastamonu’da sabah mesaisi böyle başlıyor! Esnaf kapı kapı geziyor

Meydanda bulunan esnaf her sabah birbirini ziyaret ederek "siftah parası" bırakıyor ve hal hatır sorarak sohbet ediyor, "günün bereketli geçmesi" temennisinde bulunuyor. Henüz açılmamış dükkan varsa "siftah parası" kepengin kilidinin yanına bırakılıyor. Meydanda iş yeri bulunan Lütfi Altundal, saat, gözlük ve bazı elektronik aletlerin tamirini yaptığını söyledi. İş yerini açan esnafın temizliği yaptıktan sonra diğer dükkanları ziyaret ettiğini belirten Altundal, "Günün hayırlı ve bereketli geçmesi maksadıyla ufak da olsa bir para takdim eder. Bundan maksat, esnaf olarak birbirimizi müşteriden önce görmek, halini hatırını sormak, sıkıntısı var mı yok mu öğrenmek. Bunu yüz, tavır ve ifadeleriyle anlayabiliyoruz. Bu, bizden sonrakilere de önemli bir örnek oluyor." dedi. "Siftah parası" uygulamasının esnaf arasında kaynaşmayı sağladığını vurgulayan Altundal, "Açık olan dükkanları, ondan önce gelenleri gezer. Haliyle herkes birbirini görmüş oluyor. Buradaki 22 dükkan arasında bu geleneği sürdürüyoruz." diye konuştu.

#3
Foto - Kastamonu’da sabah mesaisi böyle başlıyor! Esnaf kapı kapı geziyor

Meydanda 40 yıldır esnaflık yapan Mehmet Sırrı Fındıkoğlu da "siftah parası" uygulamasının geçmişten gelen bir Anadolu geleneği olduğuna işaret ederek, "Birbirine bağlantısı olur, saygı sevgi oluşur, hayırlı işler dilenir, özelliği bu. Bir araya gelinir. Geldiği zaman günlük olaylar, sağlık, varsa ihtiyaçları konuşulur." ifadesini kullandı. Yeni nesilde bu tür uygulamaların pek görülmediğini dile getiren Fındıkoğlu, "Biz devam ediyoruz. Yeni gelen arkadaşlarımız var ama yine aynı şekilde devam ediyoruz onlarla. Mühim olan paranın miktarı değil, birbirlerini görüp hal hatır sorup hayırlı işler dilemeleri." diye konuştu.

#4
Foto - Kastamonu’da sabah mesaisi böyle başlıyor! Esnaf kapı kapı geziyor

İsmail Kargılı ise meydanda 1989 yılından bu yana gözlükçülük yaptığını anlatarak, şunları kaydetti: "Sabah dükkanını açan kişi, diğer dükkanları gezerek yanında 50 kuruş, 1 lira ne varsa siftah olsun, o gün hareketli bir ticaret olsun diye para verir. Hasta mı dükkanını açmış mı bir derdi, sıkıntısı var mı bunu da öğrenmek önemli. Kapalı, bir saat sonra yine gittik, baktık yine kapalı. O zaman merak ediyorsun, telefon ediyorsun, 'Ne oldu, bugün geciktin?' diye diyorsun."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cem Küçük 'buna inanmıyorum' diyerek açıkladı! Kaldığı otelin geceliği 2 bin dolar
Gündem

Cem Küçük 'buna inanmıyorum' diyerek açıkladı! Kaldığı otelin geceliği 2 bin dolar

Gazeteci yazar Cem Küçük, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ünlülere yönelik “uyuşturucu” soruşturması kapsamında tutuk..
23 Nisan da değil halbuki! Özgür Özel’den akla ziyan açıklamalar
Sosyal Medya

23 Nisan da değil halbuki! Özgür Özel’den akla ziyan açıklamalar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, milletin iradesini hiçe sayan akla ziyan açıklamalarına bir yenisini daha ekleyerek, daha seçim görmeden kendi..
Ermeni kilisesinde kılınan namaz görüntülerinin sırrı ne? Hristiyanlar neden rüku ve secde ederek namaz kıldılar?
Gündem

Ermeni kilisesinde kılınan namaz görüntülerinin sırrı ne? Hristiyanlar neden rüku ve secde ederek namaz kıldılar?

Sosyal medyada hızla yayılan ve bir Ermeni kilisesinde namaz kılanları gösteren video, izleyenleri hayrete düşürdü. Birçok kişi "Hristiyanla..
CHP'li belediyeden '15 Temmuz' skandalı
Gündem

CHP'li belediyeden '15 Temmuz' skandalı

AK Parti'den CHP'ye geçen Denizli'nin Merkezefendi Belediyesi, 15 Temmuz şehitleri anısına yaptırılan anıtı yıktı.
Ankara'da dehşet: Falcon 50 tipi özel jet düştü, 8 kişi hayatını kaybetti! İşte düşen uçağın özellikleri...
Gündem

Ankara'da dehşet: Falcon 50 tipi özel jet düştü, 8 kişi hayatını kaybetti! İşte düşen uçağın özellikleri...

Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan kalkan ve içinde Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed el-Haddad’ın da bulunduğu Dassault Falcon 50 tipi özel j..
Uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı! Sadettin Saran: Hayatım boyanca hiç kullanmadım
Gündem

Uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı! Sadettin Saran: Hayatım boyanca hiç kullanmadım

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, uyuşturucu testi pozitif çıkması sonrası ilk açıklamasını yaptı. Saran, hayatı boyunca kokain kullanmadığ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23