Havacılıkta tarihi an: ABD’de uçak pilotsuz iniş yaptı

ABD’de charter uçuş gerçekleştiren Beechcraft Super King Air 200 tipi uçak, uçuş sırasında yaşanan beklenmedik bir acil durumun ardından Denver yakınlarındaki Rocky Mountain Metropolitan Havalimanı’na tamamen otomatik sistemle iniş yaptı. Olay, Garmin tarafından geliştirilen Autoland teknolojisinin gerçek bir acil durumda ilk kez uçuşun tamamını yönetmesi açısından tarihe geçti.

Acil durum ekiplerinin paylaştığı görüntülere göre, uçakta bulunan iki kişi olaydan yara almadan kurtuldu.

Autoland ilk kez baştan sona kullanıldı

Garmin, yaptığı açıklamada Autoland sisteminin halihazırda yaklaşık 1.700 uçakta aktif olarak bulunduğunu belirtti. Şirket, “Bu olay, Autoland teknolojisinin gerçek bir acil durumda baştan sona ilk kez devreye girdiği örnektir” ifadelerini kullandı.

Uçağı işleten charter şirketi Buffalo River Aviation ise sistemin Aspen çıkışlı uçuş sırasında, uçakta yolcu bulunmadığı esnada otomatik olarak aktive olduğunu açıkladı.

Ani basınç kaybı sonrası otomatik iniş

Buffalo River Aviation CEO’su Chris Townsley, uçakta ani ve kontrolsüz bir kabin basınç kaybı yaşandığını belirtti. Townsley, pilotların oksijen maskelerini taktığını, kabin irtifasının güvenli sınırların üzerine çıkmasıyla Autoland sisteminin tasarlandığı şekilde otomatik olarak devreye girdiğini söyledi.

Pilotların, sistem aktif hale geldikten sonra otomatik inişin sürdürülmesine bilinçli olarak karar verdiği vurgulandı.

Hava trafik kontrolüne otomatik anons

Sistem devreye girdikten sonra hava trafik kontrol frekanslarında otomatik bir sesli uyarı yayınlandı. LiveATC.net kayıtlarında, sistemin şu anonsu yaptığı duyuldu:

“Pilotun etkisiz hale gelmesi… Acil otomatik iniş. Bir dakikadan kısa sürede 30 sağ pistine iniş.”

‘Pilotlar bilincini kaybetmedi’

CEO Townsley, bazı haberlerde yer alan “pilot bilincini kaybetti” iddialarını yalanladı. Bu ifadelerin, Autoland sisteminin otomatik raporlama ve iletişim protokollerinden kaynaklandığını belirtti.

Townsley, “Bu olayda ekip, eğitimleri doğrultusunda öngörülemeyen bir acil durumda tüm imkanları bilinçli şekilde kullanarak, ek riskleri azaltmayı ve güvenli sonucu önceliklendirmiştir” dedi.

Öte yandan ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), olayla ilgili resmi inceleme başlattığını duyurdu.