Korkunç olay! 2 gündür kayıp olan adam ölü bulundu
Niğde’de kayıp olarak aranan 56 yaşındaki Ali Andaç’ın cansız bedeni boş bir arazide yanmış halde bulundu.
Niğde’de iki gündür kendisinden haber alınamayan Ali Andaç (56), boş arazide yanmış halde ölü bulundu. Kayardı Bağları Titreyen Çayırı mevkisinde yanmış haldeki cesedi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, cesedin 2 gündür kayıp olarak aranan Ali Andaç’a ait olduğunu belirledi. Andaç'ın cansız bedeni otopsi için morga götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.