Son Haberler

Savunma sanayiinde yerli ve milli gövde gösterisi: ASELSAN ihracat rekoruna koşuyor!

Başsavcılıktan Timur Savcı açıklaması: Uyuşturucu testi için Adli Tıp'a gönderildi

"Terörsüz Türkiye" için kritik karar: Milli Dayanışma Komisyonu'na 2 ay ek süre!

Uzak Doğu'dan Suriye'ye dev destek: Japonya 15 yıl sonra geri döndü!

Başkan Erdoğan, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe ile görüştü

Türk askeri heyetinden Libya'ya taziye mesajı: Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu’ndan duygusal veda!

Bahçeli'den taziye ve dikkat çeken mesaj: Kazanın zamanlaması hem üzücü hem düşündürücü

Venezuela sınırında askeri hareketlilik! ABD’den Karayip’lere ‘Ağır Sıklet’ sevkiyatı

Başvaizden ayetli uyarı! Siz bakmayın Özgür Özel’e piyango net haramdır

Sözde müttefikimiz Amerika’nın alçaklığı: YPG’ye 4 uçak dolusu füze ve ağır silahla koruma desteği
Yerel Korkunç olay! 2 gündür kayıp olan adam ölü bulundu
Yerel

Korkunç olay! 2 gündür kayıp olan adam ölü bulundu

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Korkunç olay! 2 gündür kayıp olan adam ölü bulundu

Niğde’de kayıp olarak aranan 56 yaşındaki Ali Andaç’ın cansız bedeni boş bir arazide yanmış halde bulundu.

Niğde’de iki gündür kendisinden haber alınamayan Ali Andaç (56), boş arazide yanmış halde ölü bulundu. Kayardı Bağları Titreyen Çayırı mevkisinde yanmış haldeki cesedi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, cesedin 2 gündür kayıp olarak aranan Ali Andaç’a ait olduğunu belirledi. Andaç'ın cansız bedeni otopsi için morga götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

