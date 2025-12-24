  • İSTANBUL
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeni asgari ücret işçi ve işverene hayırlı olsun" ifadesini kullanarak, "Böylece net asgari ücret geçtiğimiz yıla göre yüzde 27 oranında artmış oldu. Ayrıca asgari ücret desteğini önümüzdeki yıl bin 270 lira olarak uygulamayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni açıklanan asgari ücretle ilgili de mesaj verdi.

Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"28 bin 75 TL olarak açıklanan yeni asgari ücretin işçi ve işverenlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Böylece net asgari ücret geçtiğimiz yıla göre yüzde 27 oranında artmış oldu. Geçtiğimiz yıl bin TL olarak uyguladığımız asgari ücret desteğini önümüzdeki yıl 1270 TL olarak uygulamayı sürdüreceğiz. 86 milyonun her bir ferdinin yanında olacağız."

1
Yorumlar

Vay vay

Çok iyi oldu asgari ücret...

Müslüm

Ben tekstil de çalışıyorum 55 bin alıyorum vasıfsız ortacı stajyer için bu para fazlasıyla yeterlidir
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
