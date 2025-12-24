Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı

Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni açıklanan asgari ücretle ilgili de mesaj verdi.

Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"28 bin 75 TL olarak açıklanan yeni asgari ücretin işçi ve işverenlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Böylece net asgari ücret geçtiğimiz yıla göre yüzde 27 oranında artmış oldu. Geçtiğimiz yıl bin TL olarak uyguladığımız asgari ücret desteğini önümüzdeki yıl 1270 TL olarak uygulamayı sürdüreceğiz. 86 milyonun her bir ferdinin yanında olacağız."