MASAK Raporunda "Maybach" Bilmecesi: Rezan Epözdemir'in şüpheli trafik deşifre oldu!

Rezan Epözdemir hakkında hazırlanan MASAK raporu, milyonluk lüks araç üzerindeki akılalmaz devir trafiğini ve şüpheli ilişkiler ağını ifşa etti.

Rapora yansıyan detaylara göre; 34 EP 0013 plakalı 2024 model Mercedes-Benz S 580 Maybach, Epözdemir tarafından önce makam şoförünün üzerine yapıldı. Lüks araç, şoförün üzerinde sadece 1 gün kaldıktan sonra hızla farklı bir üçüncü şahsa devredildi. 4 ay boyunca bu kişide kalan aracın, sürenin sonunda yeniden Rezan Epözdemir adına tescil edilmesi "Bu neyin trafiği?" dedirtti.

Rezan Epözdemir hakkında hazırlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu, hukuk ve iş dünyasında şok etkisi yaptı. Rapora yansıyan detaylar, piyasa değeri milyonlarca lirayı bulan 2024 model Mercedes-Benz S 580 Maybach marka lüks aracın üzerindeki akılalmaz devir trafiğini gün yüzüne çıkardı.

34 EP 0013 plakalı aracın mülkiyetinin kısa süreler içinde şüpheli bir şekilde el değiştirmesi, "Bu zikzaklı satışın amacı mal kaçırmak mı yoksa para aklamak mı?" sorularını gündeme getirdi.

Rapordaki tespitlere göre, söz konusu lüks otomobil önce Rezan Epözdemir’in makam şoförünün üzerine devredildi. Ancak işin rengi burada değişti; araç, şoförün üzerinde sadece 1 gün kaldıktan sonra apar topar farklı bir üçüncü şahsın üzerine geçirildi. Tam 4 ay boyunca bu üçüncü kişide emanet gibi duran milyonluk Maybach, sürenin sonunda yeniden ilk sahibi olan Rezan Epözdemir adına tescil edildi. Hukukçuların dahi izah etmekte zorlandığı bu dairesel satış zinciri, MASAK’ın radarına takıldı.

Skandalın en çok konuşulan boyutu ise bu karmaşık para ve tapu trafiğinin tam ortasında beliren sürpriz bir isim oldu. İddialara göre, bu alışveriş sürecinde MHP’li hukukçu Serkan Toper’in de isminin geçmesi, olayı bambaşka bir boyuta taşıdı. Sosyal medya X hesabından raporu paylaşan, Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör, "Rezan Epözdemir’in MASAK raporu: 34EP0013 plakalı 2024 model Mercedes-Benz S 580 Maybach marka otosu önce makam şoförünün üzerine alınıyor. Şoförün üzerinde 1 gün durduktan sonra farklı 3. kişiye satılıyor. 4 ay sonra kendi adına tescil ettiriyor. Bu alışverişte Serkan Toper’in ne işi var!" ifadelerini kullandı.