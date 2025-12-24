  • İSTANBUL
Esenyurt'ta korku dolu gece
Gündem

Esenyurt'ta korku dolu gece

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir villanın çatı katındaki yangın bitişiğindeki eve sıçradı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Her iki evin çatısında maddi hasar meydana geldi.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Esenyurt Esenkent Mahallesi Onur Güvener Caddesi üzerinde bulunan iki katlı bir evin çatı katında çıktı.

Edinilen bilgiye göre, villanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyerek tüm çatıyı saran alevler, bitişiğinde bulunan bir evin çatısına da sirayet etti. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

 

 

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Her iki evin çatısında maddi hasar meydana geldi.

Yangının kesin çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından belli olacak.

