Cezaevinde dayak yiyen Güllü’nün kızı Silivri’ye nakledildi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Cezaevinde dayak yiyen Güllü’nün kızı Silivri’ye nakledildi

Yalova’da evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü’nün ölümüne ilişkin soruşturmada annesini pencereden atarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter, cezaevinde şiddet gördüğü gerekçesiyle Gebze’den Silivri Cezaevi’ne nakledildi.

26 Eylül’de Çınarcık’taki evinin 6. katından düşerek yaşamını yitiren Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, aylar sonra “kasten öldürme” iddiasıyla tutuklanarak Gebze Kadın Cezaevi’ne gönderilmişti.

Gülter burada diğer mahkumların şiddetine maruz kaldı. Avukatı Merve Uçanok’un müvekkiliyle görüşmek üzere gittiği Gebze’de öğrendiği bilgiye göre; Gülter, güvenlik ve sağlık gerekçeleriyle Silivri Cezaevi’ne sevk edildi.

Hakkındaki suçlamayı reddeden Tuğyan Ülkem Gülter, "Gerçekler ortaya çıkacak" demişti.

