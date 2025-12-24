  • İSTANBUL
Sabır önemli! Kirli bulaşıkları lavaboda bırakıp yatanlar dikkat: O gece bakın neler oluyor! En önemli çözüm bu izin verin

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Sabır önemli! Kirli bulaşıkları lavaboda bırakıp yatanlar dikkat: O gece bakın neler oluyor! En önemli çözüm bu izin verin

Aile yemekleri ve Bayram sofraları ardından gelen o bitmek bilmeyen bulaşık yığını! çoğumuz yemeğin ardından koltuğa uzanmanın hayalini kuruyor, kirli tabaklara bakıp "biraz suda beklesinler, yarın hallederim" diye düşünüyoruz. Ancak mutfak lavabosu, evinizdeki en masum görünümlü ama aslında en kirli noktalardan biri haline gelebiliyor. Öne çıkan çözümler...

Aile yemekleri ve ardından gelen o bitmek bilmeyen bulaşık yığını tabakları lavaboda bekletip yatanlar dikkat. Yeni bir araştırmada yer alan habere göre, araştırmacıların iddiası en önemli çözüm sabır! Bakterilerin ölmesi için de ilacın yüzeyde bir süre beklemesine izin verin.

Uzmanı ilişkin riskleri paylaştı. Yapılan araştırmalar, kirli bulaşıkları lavaboda bekletmenin sadece bir tembellik meselesi değil, aynı zamanda ciddi bir sağlık riski olduğunu gösteriyor. Çalışma yapan uzmanlar mümkün olduğunu dile getirdi.

Cardiff Metropolitan Üniversitesi tarafından yürütülen bir çalışma, mutfak lavabolarının ve musluk başlıklarının evin en fazla bakteri barındıran noktaları olduğunu kanıtladı. Nemli ortam, gıda artıkları ve çiğ yiyeceklerle temas, burayı mikroorganizmalar için adeta bir üreme kampına dönüştürüyor. Bulaşıkları bir kova ılık suyun içinde bırakmanın onları "yumuşattığını" düşünsek de, aslında yaptığımız şey bakterilere ideal bir yaşam alanı sunmak. Uzmanlar, zararlı mikroorganizmalarla dolu bir havuzda bekleyen mutfak gereçlerini daha sonra temizlemenin çok daha zorlaştığını vurguluyor. E. coli ve Staphylococcus gibi ciddi hastalıklara yol açabilen bakteriler, bu sulu ortamda hızla çoğalma fırsatı yakalıyor. Üstelik sadece suda bekletmek değil, bulaşıkları öylece dışarıda bırakmak da risk taşıyor. Kuru bir ortam bakterilerin çoğalmasını yavaşlatsa da onları tamamen yok etmiyor. Ayrıca açıkta duran yemek artıkları, mutfağın diğer yerlerine mikrop taşıyabilecek davetsiz misafirleri, yani haşereleri kendine çekiyor.

Pek çok kişi bulaşık makinesinin her şeyi halledeceğine inanıyor ancak bilim bu konuda biraz daha temkinli. Araştırmalar, standart yıkama programlarının her zaman tüm zararlı mikroorganizmaları öldürmeye yetmediğini gösteriyor. En güvenli yöntem olarak, mutfak gereçlerine en az 25 saniye boyunca yüksek ısılı buhar püskürten makineler öneriliyor. Eğer böyle bir imkan yoksa, bulaşıkları biriktirmeden ve kurumasına izin vermeden yıkamak en mantıklı yol. Mutfak hijyenini sağlamanın en etkili yolu, bulaşıkları mümkün olan en kısa sürede yıkamak ve lavaboyu düzenli olarak dezenfekte etmekten geçiyor. Uzmanlar şu adımları öneriyor: Lavaboyu önce sabunlu suyla güzelce temizleyin, ardından antibakteriyel bir sprey veya çamaşır suyu bazlı bir temizleyici kullanın. En önemli nokta ise sabırlı olmak; temizleyiciyi sıkar sıkmaz durulamayın. Bakterilerin ölmesi için ilacın yüzeyde bir süre beklemesine izin verin.

