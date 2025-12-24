Haber Merkezi Giriş Tarihi: Sabır önemli! Kirli bulaşıkları lavaboda bırakıp yatanlar dikkat: O gece bakın neler oluyor! En önemli çözüm bu izin verin
Aile yemekleri ve Bayram sofraları ardından gelen o bitmek bilmeyen bulaşık yığını! çoğumuz yemeğin ardından koltuğa uzanmanın hayalini kuruyor, kirli tabaklara bakıp "biraz suda beklesinler, yarın hallederim" diye düşünüyoruz. Ancak mutfak lavabosu, evinizdeki en masum görünümlü ama aslında en kirli noktalardan biri haline gelebiliyor. Öne çıkan çözümler...