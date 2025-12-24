Sabır önemli! Kirli bulaşıkları lavaboda bırakıp yatanlar dikkat: O gece bakın neler oluyor! En önemli çözüm bu izin verin

Pek çok kişi bulaşık makinesinin her şeyi halledeceğine inanıyor ancak bilim bu konuda biraz daha temkinli. Araştırmalar, standart yıkama programlarının her zaman tüm zararlı mikroorganizmaları öldürmeye yetmediğini gösteriyor. En güvenli yöntem olarak, mutfak gereçlerine en az 25 saniye boyunca yüksek ısılı buhar püskürten makineler öneriliyor. Eğer böyle bir imkan yoksa, bulaşıkları biriktirmeden ve kurumasına izin vermeden yıkamak en mantıklı yol. Mutfak hijyenini sağlamanın en etkili yolu, bulaşıkları mümkün olan en kısa sürede yıkamak ve lavaboyu düzenli olarak dezenfekte etmekten geçiyor. Uzmanlar şu adımları öneriyor: Lavaboyu önce sabunlu suyla güzelce temizleyin, ardından antibakteriyel bir sprey veya çamaşır suyu bazlı bir temizleyici kullanın. En önemli nokta ise sabırlı olmak; temizleyiciyi sıkar sıkmaz durulamayın. Bakterilerin ölmesi için ilacın yüzeyde bir süre beklemesine izin verin.