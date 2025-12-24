Başkan Erdoğan'a hakaret etmişti! Ağzı bozuk Ümit beraat etti

İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Özdağ ile taraf avukatları katıldı.

Karar öncesi son sözünün sorulması üzerine sanık Özdağ, yaptığının siyasi bir eleştiri olduğunu belirterek, "Bu yargılamanın hiç olmaması gerekirdi. Yaptığım eleştiriler, değişik siyasetçiler tarafından AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'a karşı daha ağır ifadelerle kullanılmıştı. Bunlarla ilgili bir cezai soruşturma yapılmamıştı, hakaret davası da açılmadı. Beraatimi talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Davayı karara bağlayan mahkeme, "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçunun unsurlarının oluşmadığı ve yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanabilir olmadığı gerekçesiyle Özdağ'ın beraatine hükmetti.

Duruşmanın ardından adliye önünde basın mensuplarına açıklama yapan Ümit Özdağ, gözaltına alındığı süreci anlatarak, şöyle konuştu:

"Bugün tekrar suçun unsurlarının oluşmadığı, yani suç olmadığı mahkeme tarafından karara bağlandı. Keşke Türkiye, bu düşman ceza hukuku anlayışını hiç yaşamasaydı. Çünkü hukuk sistemimizin, adalet duygusunun tahrip olması en fazla devlet kurumunu tahrip ediyor. 'Adalet mülkünün temelidir.' ifadesi sadece duvarda bir söz değil, devletin kurucu felsefesidir aslında. Bütün devletler için tarih boyunca geçerlidir. Umarım bu tür adil, doğru, hukuku temsil eden kararlar, düşman ceza hukuku uygulamalarının sürdürüldüğü diğer davalarda da hızla karara bağlanır ve Türkiye'de hukuk adına bütün yurttaşların tekrar umut duyabileceği bir sürecin başladığını görürüz."

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Özdağ hakkında, 19 Ocak'ta partisinin il başkanları istişare toplantısında müşteki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik kullandığı sözlerden dolayı resen soruşturma başlatıldığı belirtiliyordu.

Özdağ'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik kullandığı ifadelerin Cumhurbaşkanı'nın onur, şeref ve saygınlığını zedeleyici söz ve beyanlar olduğu, "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçunu işlediğine dair hakkında kamu davası açılması için gereken yeterli şüphenin bulunduğu vurgulanıyordu.

İddianamede, Özdağ hakkında "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis isteniyordu.

Özdağ hakkında ayrıca, Türk Ceza Kanunu 53. maddesinin 1. fıkrasında yer alan hükmün uygulanması da talep ediliyordu.