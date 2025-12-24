İstanbul'da CHP kabusu! M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda arıza
CHP mega kent İstanbul'a kabus gibi çöktü. Bakımsız İETT otobüsleri, metrobüsler, tramvay ve metrolar vatandaşlar için adeta bir tehdit haline gelmeye başladı. Son olarak M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda teknik bir arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle seferler gecikmeli olarak yapılırken Haliç metro istasyonu ve bazı duraklarda kalabalık oluştu.
İstanbul'da M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferler gecikmeli olarak yapılıyor.
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferler gecikmeli olarak yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.
HATTAN KIVILCIM ÇIKTI
Açıklamada, seferlerin Taksim istasyonundan aktarmalı ve gecikmeli olarak yapıldığı belirtildi. Öte yandan, arızanın Haliç metro istasyonu civarındaki elektrik hattında yaşandığı, hattan kıvılcım çıktığı öğrenildi.
İtfaiye ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, diğer ekipler de arızayı gidermek için çalışma başlattı.
Metro hattında Yenikapı istikametinde seferler durdurulurken, ulaşım tek yönde devam ediyor. Arıza nedeniyle Haliç metro istasyonu ve bazı duraklarda kalabalık oluştu.