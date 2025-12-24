İstanbul'da CHP kabusu! M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda arıza

CHP mega kent İstanbul'a kabus gibi çöktü. Bakımsız İETT otobüsleri, metrobüsler, tramvay ve metrolar vatandaşlar için adeta bir tehdit haline gelmeye başladı. Son olarak M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda teknik bir arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle seferler gecikmeli olarak yapılırken Haliç metro istasyonu ve bazı duraklarda kalabalık oluştu.