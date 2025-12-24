  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

İrlandalı karikatürist Burton: Terörist devlet tüm etkinliklerden menedilmeli! İsrail tamamen tecrit edilmeli

Dışişleri Bakanı Fidan, Hamas heyetiyle görüştü

‘İhaleye fesat karıştırma" davasında karar! CHP’li başkan Handan Benli’nin cezası açıklandı

Savunma sanayiinde yerli ve milli gövde gösterisi: ASELSAN ihracat rekoruna koşuyor!

Başsavcılıktan Timur Savcı açıklaması: Uyuşturucu testi için Adli Tıp'a gönderildi

"Terörsüz Türkiye" için kritik karar: Milli Dayanışma Komisyonu'na 2 ay ek süre!

Uzak Doğu'dan Suriye'ye dev destek: Japonya 15 yıl sonra geri döndü!

Başkan Erdoğan, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe ile görüştü

Türk askeri heyetinden Libya'ya taziye mesajı: Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu’ndan duygusal veda!

Bahçeli'den taziye ve dikkat çeken mesaj: Kazanın zamanlaması hem üzücü hem düşündürücü
Gündem İstanbul'da CHP kabusu! M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda arıza
Gündem

İstanbul'da CHP kabusu! M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda arıza

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İstanbul'da CHP kabusu! M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda arıza

CHP mega kent İstanbul'a kabus gibi çöktü. Bakımsız İETT otobüsleri, metrobüsler, tramvay ve metrolar vatandaşlar için adeta bir tehdit haline gelmeye başladı. Son olarak M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda teknik bir arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle seferler gecikmeli olarak yapılırken Haliç metro istasyonu ve bazı duraklarda kalabalık oluştu.

İstanbul'da M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferler gecikmeli olarak yapılıyor.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferler gecikmeli olarak yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

HATTAN KIVILCIM ÇIKTI

Açıklamada, seferlerin Taksim istasyonundan aktarmalı ve gecikmeli olarak yapıldığı belirtildi. Öte yandan, arızanın Haliç metro istasyonu civarındaki elektrik hattında yaşandığı, hattan kıvılcım çıktığı öğrenildi.

 

İtfaiye ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, diğer ekipler de arızayı gidermek için çalışma başlattı.

Metro hattında Yenikapı istikametinde seferler durdurulurken, ulaşım tek yönde devam ediyor. Arıza nedeniyle Haliç metro istasyonu ve bazı duraklarda kalabalık oluştu.

İstanbul’da adeta hayat durdu! Trafik yoğunluğu yüzde 90'a çıktı
İstanbul’da adeta hayat durdu! Trafik yoğunluğu yüzde 90'a çıktı

Gündem

İstanbul’da adeta hayat durdu! Trafik yoğunluğu yüzde 90'a çıktı

Kirli pazarlık ifşa oldu: CHP'li başkandan "rüşvetle iş" skandalı!
Kirli pazarlık ifşa oldu: CHP'li başkandan "rüşvetle iş" skandalı!

Gündem

Kirli pazarlık ifşa oldu: CHP'li başkandan "rüşvetle iş" skandalı!

CHP'li belediyeden '15 Temmuz' skandalı
CHP'li belediyeden '15 Temmuz' skandalı

Gündem

CHP'li belediyeden '15 Temmuz' skandalı

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23