Gündem

Cihat Yaycı kalleşliği ifşa etti: Türkiye'yi kuşatmaya çalışıyorlar

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Cihat Yaycı kalleşliği ifşa etti: Türkiye’yi kuşatmaya çalışıyorlar

Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve İsrail’in Doğu Akdeniz ve Ege’de Türkiye’yi kuşatmaya çalıştıklarını söyledi. Yaycı, “Kâğıt üstündeki bu ittifak zoru görünce çok kolay dağılabilecek bir ittifaktır. Onun için kimsenin endişesi olmasın” ifadelerini kullandı.

Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin etkisini arttırmasından rahatsız olan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis, Kudüs’te üçlü zirvede bir araya gelerek, Türkiye karşıtlığında buluştu.

Ankara’nın özellikle Doğu Akdeniz’deki hakimiyeti ve savunma alanında yükselen değerinin bypass etme hayali ile gerçekleştirilen toplantıyı gazetemize değerlendiren müstafi Tümamiral Cihat Yaycı, zirveyi “küçük enişteler birliği’ olarak niteledi.

Yunanistan ve GKRY’nin, İsrail’in, Gazze’de yapılan soykırıma tepki gösteren Türkiye’ye yönelik takındığı tutumdan istifade etmeye çalıştığını belirten Yaycı, şunları söyledi:

 

TEK BAŞLARINA BİRŞEY YAPAMAZLAR

Diyorlar ki; ‘İsrail Türkiye’yi düşman olarak görüyor. Dolayısıyla İsrail bizim dostumuzdur. Türkiye’yi güya bunlar baskı altına almaya çalışıyorlar. Doğu Akdeniz’de ve Ege Denizi’nde Türkiye’yi denizden kuşatmaya çalışıyorlar. Güney Kıbrıs’ın yönetimi İsrail’den silahlar alıyor. Yunanistan, Türkiye NATO üyesi olmasına karşın düşman devlet olarak görüyor. Bunlar, aslında tek başlarına hiçbir şey yapamayan, bir araya gelen ‘küçük enişteler birliği.’ Güya Türkiye’yi tehdit ediyorlar. Bunların ittifakları hiçbir işe yaramaz. Türkiye, Yunanistan’ı muhatap almaz, küçük bir devlet. Güney Kıbrıs’ın yönetimine ‘devlet’ bile demiyoruz biz. Bir yönetim diyoruz. İsrail onlara ne kadar destek sağlarsa sağlasın bunlar tek başlarına hiçbir şey yapamaz. İsrail ile bugüne kadar iş birliği yapıp sonuca ulaşan bir devlet var mıdır tarih boyunca? İsrail’in herhangi bir anlaşmaya sonuna kadar riayet ettiğine şahit olan bir devlet var mıdır? Yoktur. Dolayısıyla bu ittifaklar kâğıt üstünde ittifaklardır. Bu ittifak zoru görünce çok kolay dağılabilecek bir ittifaktır. Onun için kimsenin endişesi olmasın.

 

YAYILMACI OLAN KENDİLERİ

Türkiye’nin bir imparatorluk hayalinin olmadığını, aksine, İsrail’in “Büyük İsrail” projesi ile Orta Doğu’ya, Yunanistan’ın “Megali İdea” adalar denizi ve Batı Trakya ve İstanbul’a, GKRY’nın ise Kıbrıs Adası’nın tamamına sahip olma hayali içinde olduğuna vurgu yapan Yaycı, Netanyahu’nun “imparatorluk” söylemenin kendi hayali olduğunun altını çizdi. Cihat Yaycı şu tespitlerde bulundu: Türkiye’nin böyle bir açıklaması yok. Ama bu diğer üçünün sahip olmak istedikleri topraklara ilişkin açıklaması var. Genişlemeci ve yayılmacı olanlar aslında bu üç küçük enişte. Bunlar tek başlarına da hiçbir şey yapamazlar. İşte Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın yönetimi, İsrail’den medet umar, İsrail, ABD olmazsa hiçbir şey yapamaz. Ama Türkiye kendi ayakları üzerinde duran barışçı, kimsenin toprağında gözü olmayan ve sadece uluslararası hukuktan kaynaklanan hak ve menfaatlerini koruyan bir devlettir.”

 

ASIL MESELE D.AKDENİZ’DEKİ YATAKLAR

Doğu Akdeniz’deki bu şer ittifakın asıl amacının enerji yataklarından kaynaklandığını vurgulayan Yaycı, “Doğu Akdeniz, büyük bir enerji memba, enerji kaynağıdır. Asıl mesele bu. Türkiye çok dikkatli olmak zorunda. Sadece tepkisel rol üstlenmemeli. D. Akdeniz’de oyun kurucu olmaktan çıkmamak için Suriye ile bir an önce masaya oturmalıyız. Türkiye’nin Suriye ile derhâl, yan sınır değil, karşılıklı kıyılara istinaden deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşması imzalamalı. Suriye bunu kabul etmezse, Ankara acilen Suriye, Lübnan, Filistin ile karşılıklı kıyıları olduğunu dikkate alarak Münhasır Ekonomik Bölge ilanında bulunmalı” diye konuştu.

Kaynak: TGRT Haber

Yorumlar

Vahap

Köksüz bir ağaç ne kadar ruzgara dayanabilirki.

YILMAZ DURMUŞ

Türkiye Cumhuriyeti Devleti mevcut imkan ve kabiliyetleri ve dik duran yönetim anlayışı ile zaten karada, havada, denizde, her zaman her yerde hak ve menfaatlerini muhafaza edebilecek askeri ve siyasi güce sahiptir. Yani birilerinin çıkıp hariçten gazel okumasına bilgiçlik taslamasına gerek yoktur
