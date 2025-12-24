Beyaz önlükten CEO’luğa: Bir doktorun çarpıcı yolculuğu

2017 yılında tıp fakültesinden mezun olan Thomas Kelly'nin meslekte yaşadığı tükenmişlik onu doktorluğun getirdiği idari yükleri azaltacak bir yapay zeka girişimi kurmaya yönlendirdi. Hasta görüşmelerini otomatik olarak yazıya dökmeyi, klinik notlar oluşturmayı ve hekimlerin idari yükünü azaltmayı hedefleyen Heidi girişi dört yıl içinde 465 milyon dolarlık değerlemeyi aştı.

Thomas Kelly, çocukluk hayali olan doktorluk mesleğine adım attığında, çalışma koşullarının beklentilerinden oldukça farklı olduğunu fark etti. Kısıtlı muayene süreleri, yoğun hasta sayısı ve artan bürokratik yük, Kelly’nin mesleğinde kısa sürede tükenmişlik yaşamasına yol açtı.

Kelly, hasta başına yalnızca 10 dakika ayırabildiğini, günde yaklaşık 100 hasta gördüğünü ve büyük bölümünü evrak ve test takibiyle geçirdiğini söyledi. Bu durum, birçok hekim gibi onun da mesleğini ideal koşullarda icra edememesine neden oldu.

YAPAY ZEKA GİRİŞİMİ

Yaşadığı deneyim, Kelly’yi sağlık alanında yapay zekâ tabanlı çözümler geliştirmeye yöneltti. Avustralya’nın Melbourne kentinde büyüyen Kelly, 2013 yılında University of Melbourne’de tıp eğitimine başladı. Üniversite yıllarında matematik ve bilgisayar bilimine ilgi duyan Kelly, aynı zamanda tıp fakültesine hazırlanan öğrenciler için çevrim içi eğitim içerikleri üretmeye başladı.

Bu çalışmalar zamanla küçük bir girişime dönüştü. Kelly, ders verme sürecini kolaylaştırmak için geliştirdiği ilk yapay zekâ aracıyla, öğrencilerin mülakat pratiği yapmasına imkân tanıdı. 2020’ye gelindiğinde bu aracı yaklaşık 20 bin öğrenci kullanıyordu.

Edindiği deneyimle, benzer bir teknolojinin doktor-hasta görüşmelerinde de kullanılabileceğini fark eden Kelly, 2021 yılında tıp kariyerine ara vererek yapay zekâ girişimi Heidi’yi kurdu. Geliştirilen sistem, hasta görüşmelerini otomatik olarak yazıya döküyor, klinik notlar oluşturuyor ve hekimlerin idari yükünü azaltmayı hedefliyor.

Bugün 33 yaşındaki Kelly’nin kurucu ortağı ve CEO’su olduğu şirket, kısa sürede yatırımcıların dikkatini çekti. Heidi, ekim ayında 65 milyon dolarlık Seri B yatırım turunu tamamladı ve şirketin değerlemesi 465 milyon dolara ulaştı. Girişim, toplamda 100 milyon dolarlık yatırım aldı. Kelly, aldığı kararı şöyle özetliyor:

“Bir gün geriye dönüp baktığımda denememiş olmayı kesinlikle pişmanlık olarak görürdüm. Ben denedim ve bu benim için en önemlisi.”