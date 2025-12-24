  • İSTANBUL
Filistinli oyuncu ve yönetmen Mohammad Bakri vefat etti
Medya

Filistinli oyuncu ve yönetmen Mohammad Bakri vefat etti

AA
AA Giriş Tarihi:
Filistinli oyuncu ve yönetmen Mohammad Bakri vefat etti

Filistinli oyuncu ve yönetmen Mohammad Bakri geçirdiği kalp rahatsızlığı sebebiyle vefat etti.

"Jenin Jenin"i yöneten, "Wajib", "Tale of the Three Jewels" (Üç Mücevherin Hikayesi) ve "All That's Left of You" (Senden Geriye Kalanlar) filmlerinde rol alan Filistinli oyuncu ve yönetmen Mohammad Bakri, 72 yaşında vefat etti.

Sanatçının oğlu Saleh Bakri, sosyal medya paylaşımında, babasının vefatından büyük üzüntü duyduğunu belirterek, "Derin bir üzüntü ve kederle sevgili babamız, aktör Mohammad Bakri'nin vefatını duyuruyoruz." ifadelerine yer verdi.

Usta yönetmen ve oyuncu Bakri, geçirdiği kalp rahatsızlığı sebebiyle Nahariya Hastanesinde hayatını kaybetti.

Kariyeri boyunca 40’tan fazla filmde rol alan ve modern Filistin tarihi açısından önemli isimlerden biri olan Bakri, 2002’de yaptığı “Jenin, Jenin” belgeseli nedeniyle İsrail tarafından hedef alınmıştı.

Aynı yıl Kartaca Film Festivali’nde "En İyi Belgesel" dalında ödüle değer görülen filmi ile ilgili konuşan Bakri, "Artık Filistin'de film yapmak imkansız bir görev gibi. Ama biz yapıyoruz." demişti.

 

Sanatçı Doha Film Enstitüsü (DFI) tarafından 2024'te düzenlenen 12. Ajyal Film Festivali’ne 2002’de yaptığı “Jenin, Jenin” belgeselindeki tanıkların günümüzdeki hallerini sinemaya taşıdığı “Janin Jenin” filmiyle katılmıştı.

Mohammad Bakri, festivalde yaptığı açıklamada, Filistin'de bir film endüstrisi için altyapı olmadığına işaret ederek,  "Ancak elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan bireyler var. Filistinlilerin bulunduğu her coğrafyada farklı mücadeleler yaşanıyor. Hepimiz özgürlük ve bağımsızlık hayallerini paylaşıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Bakri'nin yönetmenliğini üstlendiği filmlerden bazıları şunlar:

"Blackness" (2014), "Water" (2012), "Zahara" (2009), "Min Yum Mahrucht" (2005), "Jenin, Jenin" (2002), "1948" (1998).

