Spor Ali Koç'tan Sadettin Saran kararı
Spor

Ali Koç'tan Sadettin Saran kararı

Yeniakit Publisher
Recep Yeşil Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Ali Koç'tan Sadettin Saran kararı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ‘Uyuşturucu madde temin etme’, ‘Uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak’ suçlarından gözaltına alındı. Konuya ilişkin eski başkan Ali Koç'tan açıklama geldi.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, "uyuşturucu madde temin etme", "uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak" ve "uyuşturucu kullanma" suçlamalarıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

"BÖYLE BİR ŞEY TELAFFUZ BİLE EDİLMESİN"

Saran'ın gözaltına alınması sonrasında eski başkan Ali Koç, açıklamalarda bulundu.

 

HT Spor'un haberine göre Koç; "Ben böyle bir durumda başkanlığı dahi düşünmem. Böyle bir şey telaffuz bile edilmesin. Sayın Sadettin Saran'ın arkasında olalım. Onu destekleyelim." şeklinde konuştu.

Ayrıca Koç'un kendi ekibinde yer alan bazı yöneticilere "Kimseden çatlak söz duymak istemiyorum. Herkes bu süreçte Sayın Sadettin Saran'ın yanında olsun." dediğini duyuruldu.

.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

misafir

Fenerbahçe'ye el koyma operasyonu ters teper, %3-5 daha kaybettirir. yaşasın. kim organize ediyorsa ellerinden öperim.

Ahmet

Ne saçma sapan bir yorum arkadaşım. Hırsızlık yapıyor belediyeyi ele geçirecek Uyuşturucu ticareti yapıyor Fenerbahceye el koyacak. Eeeee devlet 90 yıldır dokunulmaz olanlara dokundukca saçma sapan yorumlar yapılıyor. Fenere kim neden el koyacak? El koyunca ne olacak? Bırakın hesabını versin 90 yıldır kaymak yiyen tabaka
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
