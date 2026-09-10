Ruhi Çenet’in 70 milyonluk videosunun önünü kim açtı? Yücel Kaya'dan çarpıcı analiz

Akit yazarı Yücel Kaya, bugünkü yazısında Ruhi Çenet’in dünya çapında büyük yankı uyandıran Hasidik Yahudiler belgeselini farklı bir açıdan değerlendirdi.

Kaya, yaklaşık 40 dakikalık bir içeriğin birkaç gün içinde 70 milyona yakın izleyiciye ulaşmasının başlı başına önemli bir başarı olduğunu belirtirken, videonun yayımlanmasının ardından özellikle ABD’de oluşan tartışmanın yönüne dikkat çekti.

“NEDEN VERGİLER TARTIŞILMAYA BAŞLANDI?”

Kaya, belgeselin ABD’de Hasidiklerin dini yaşamından çıkarak kamu yardımları ve “Amerikalıların vergileri” tartışmasına dönüşmesini dikkat çekici bulduğunu yazdı.

Videonun hangi hesaplar tarafından büyütüldüğünün ve tartışmanın neden özellikle bu noktaya taşındığının araştırılması gerektiğini belirten Kaya, olayın İsrail istihbaratıyla bağlantılı olduğu ihtimalinin ise kendisine güçlü gelmediğini ifade etti.

Kaya, Çenet’in konu aldığı Chabad-Lubavitch topluluğunun İsrail yanlısı ve Siyonist eğilimleri bulunduğuna ilişkin anlatımlara işaret ederek, “İsrail kendi yanında duran bir topluluğun Amerikan kamuoyunda hedef haline gelmesini neden istesin?” sorusunu yöneltti.

TRUMP AYRINTISINA DİKKAT ÇEKTİ

Yücel Kaya'nın üzerinde durduğu bir diğer nokta ise tartışmalar devam ederken ABD Başkanı Donald Trump'ın Hasidik liderleri Beyaz Saray'da ağırlaması oldu.

Kaya; Chabad-Lubavitch'in 2024'te gündeme gelen tünel olayı, Jeffrey Epstein hakkında internette dolaşan ancak doğrulanmamış bağlantı iddiaları ve Trump üzerinden yürütülen tartışmaların aynı propaganda hikâyesinin parçaları haline getirilebileceğini yazdı.

Bunun arkasında organize bir yapı bulunduğunu söylemediğinin özellikle altını çizen Kaya, asıl incelenmesi gereken noktanın Çenet'in niyeti değil, yayımlandıktan sonra içeriğin nasıl kullanıldığı olduğunu belirtti.

“DOĞRU SORUYU SORMAK DAHA DEĞERLİ”

Kaya, Ruhi Çenet'in başarılı bir belgesel hazırladığını ve Filistinli çocuklara yönelik yardım çağrısıyla Türkiye'de büyük sempati topladığını da vurguladı.

Yazısını kesin bir hüküm vermek yerine sorularla tamamlayan Yücel Kaya, şu değerlendirmede bulundu:

“Ruhi Çenet çok başarılı bir belgesel mi çekti, yoksa başarılı bir belgesel daha sonra hiç hesapta olmayan büyük bir siyasi hesaplaşmanın kullanışlı malzemesine mi dönüştü? Ben ikincisinin mümkün olup olmadığını sorguluyorum.”

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