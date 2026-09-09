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Spor 5 şüpheli gözaltında! Fenerbahçe-Roma maçı öncesi karaborsa bilet operasyonu
Spor

5 şüpheli gözaltında! Fenerbahçe-Roma maçı öncesi karaborsa bilet operasyonu

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5 şüpheli gözaltında! Fenerbahçe-Roma maçı öncesi karaborsa bilet operasyonu

İstanbul’da 10 Eylül'de oynanacak Fenerbahçe-Roma karşılaşması öncesinde sosyal medyada karaborsa bilet sattığı belirlenen kişilere operasyon düzenlendi...

Kadıköy’de oynanacak Fenerbahçe-Roma maçı öncesinde karaborsa bilet satışına yönelik soruşturma başlatıldı.

 

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Fenerbahçe-Roma maçı öncesinde sosyal medya üzerinden karaborsa bilet satışı ilanı veren kişilere yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, 6 şüpheli şahıs tespit edildi. 4 ayrı şehirde şüphelilere ait adreslerde arama ve el koyma işlemi gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı.

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