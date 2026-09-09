5 şüpheli gözaltında! Fenerbahçe-Roma maçı öncesi karaborsa bilet operasyonu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İstanbul’da 10 Eylül'de oynanacak Fenerbahçe-Roma karşılaşması öncesinde sosyal medyada karaborsa bilet sattığı belirlenen kişilere operasyon düzenlendi...
Kadıköy’de oynanacak Fenerbahçe-Roma maçı öncesinde karaborsa bilet satışına yönelik soruşturma başlatıldı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Fenerbahçe-Roma maçı öncesinde sosyal medya üzerinden karaborsa bilet satışı ilanı veren kişilere yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, 6 şüpheli şahıs tespit edildi. 4 ayrı şehirde şüphelilere ait adreslerde arama ve el koyma işlemi gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı.