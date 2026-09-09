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Gündem CHP'yi karıştıracak İzmir iddiası! Foça Belediye Başkanı AK Parti'ye mi katılıyor?
Gündem

CHP'yi karıştıracak İzmir iddiası! Foça Belediye Başkanı AK Parti'ye mi katılıyor?

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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CHP'yi karıştıracak İzmir iddiası! Foça Belediye Başkanı AK Parti'ye mi katılıyor?

İzmir siyasetinde dikkat çeken bir gelişme gündeme geldi. CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın siyasi geleceğine ilişkin tartışmalar sürerken, bu kez Foça'dan sürpriz bir iddia geldi. Gazeteci İsmail Saymaz, CHP'li Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı'nın yarın AK Parti'ye katılacağını yazdı.

İzmir'de belediye başkanlarının siyasi geleceğine ilişkin tartışmalara yeni bir isim eklendi.

Geçtiğimiz aylarda CHP'den ayrılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın bundan sonraki siyasi yol haritası henüz netleşmezken, Tugay'ın AK Parti'ye katılabileceği yönündeki kulis bilgileri bir süredir kamuoyuna yansıyor.

Tugay cephesindeki belirsizlik devam ederken İzmir'in bir başka ilçesi Foça'dan CHP'yi yakından ilgilendiren yeni bir gelişme gündeme taşındı.

Gözler Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı'ya çevrildi

Gazeteci İsmail Saymaz, Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı'nın CHP'den ayrılarak AK Parti'ye katılacağını öne sürdü.

Saymaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada:

“CHP'li İzmir Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, yarın AK Parti'ye katılıyor.”

ifadelerini kullandı.

Söz konusu açıklamanın ardından gözler Foça Belediye Başkanı Fıçı'ya çevrildi.

Yarın AK Parti'ye katılacağı öne sürüldü

Gündeme getirilen iddiaya göre Saniye Bora Fıçı'nın parti değişikliği için takvim de belli oldu. Fıçı'nın yarın AK Parti'ye katılacağı ileri sürüldü.

Katılımın gerçekleşmesi halinde İzmir yerel siyasetindeki dengeleri etkileyecek yeni bir gelişme yaşanmış olacak.

Özellikle CHP'den ayrılan Cemil Tugay'ın siyasi geleceğinin tartışıldığı bir dönemde Foça Belediye Başkanı hakkında ortaya atılan bu iddia, İzmir'deki siyasi hareketliliği daha da artırdı.

Fıçı'nın AK Parti'ye katılımının gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ve konuya ilişkin taraflardan yapılacak açıklamalar merakla bekleniyor.

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