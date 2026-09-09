  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Seçimi kazanınca bakın nereye gitti: AK Partili başkanvekilinden anlamlı ziyaret Kumluca halkı kabus gibi bir gece geçirdi! Yangın büyük ölçüde kontrol altında Çok sayıda ölü ve yaralı var! Suriye'nin İdlib ilinde büyük patlama Huylu huyundan vazgeçer mi? 9 Eylül Resepsiyonu “alkolsüz” deniliyordu meğer… Bakan Gürlek'ten çakma mafya züppelerine açık uyarı: Sosyal medya serserilerine taviz verilmeyecek Katliamcı general bir fare gibi yakalandı Tüm Türkiye bu skandalı konuşuyor! O işadamı, 18 yaşından küçük iki erkek çocukla otelde basıldı Trump'ın 11 Eylül yalanı! 'Enkazdayım' dedi meğer… İletişim Başkanı Duran açıkladı: Dijital kumar belasında sevindiren gelişme 65,2 milyar liralık dev yatırım! AR-GE harcamalarının lider şirketi TUSAŞ
Gündem Türkiye Yüzyılı güçlü güvenlik mimarisiyle yükseliyor! İçişleri Bakanlığı gece gündüz görev başında!
Gündem

Türkiye Yüzyılı güçlü güvenlik mimarisiyle yükseliyor! İçişleri Bakanlığı gece gündüz görev başında!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Türkiye Yüzyılı güçlü güvenlik mimarisiyle yükseliyor! İçişleri Bakanlığı gece gündüz görev başında!

İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ülkenin dört bir yanında huzuru ve emniyeti pekiştiren dev adımlar atmaya devam ediyor. Teknolojiyi etkin kullanan, insan merkezli ve önleyici güvenlik anlayışını esas alan modern altyapıyla Türkiye’nin geleceği teminat altına alınıyor. Güvenliğin kalkınma ve üretim için vazgeçilmez bir ön şart olduğunu belirten Bakanlık, polis, jandarma ve sahil güvenlik birimlerinin tam koordinasyonuyla milletin huzuru ve devletin bekası için kesintisiz bir mücadele yürütüldüğünü vurguladı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, teknolojiyi etkin kullanan, insan merkezli, önleyici güvenlik anlayışını esas alan güçlü bir güvenlik mimarisini Türkiye'nin dört bir yanında hayata geçirdiklerini ifade etti. Güvenliğin, kalkınmanın ön şartı olduğuna işaret eden Çiftçi, "Türkiye Yüzyılı'nı eserlerin, hizmetlerin ve güçlü devlet iradesinin yüzyılı olarak inşa ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde huzuru tahkim eden, güveni büyüten, yatırımı ve üretimi destekleyen güçlü bir Türkiye'yi inşa ettiklerini belirtti.

Güvenliğin, kalkınmanın ön şartı olduğuna işaret eden Çiftçi, "Huzurun olmadığı yerde yatırım, güvenin olmadığı yerde üretim, emniyetin olmadığı yerde güçlü bir gelecek olmaz. Bu sebeple güvenlik altyapımıza yaptığımız her yatırım, aynı zamanda milletimizin geleceğine yapılan bir yatırımdır. Türkiye Yüzyılı'nı eserlerin, hizmetlerin ve güçlü devlet iradesinin yüzyılı olarak inşa ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Çiftçi, güvenliği yalnızca suçla mücadele olarak görmediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Güvenlik, vatandaşımızın evine huzurla dönebilmesi, çocuklarımızın güven içinde eğitim alabilmesi, esnafımızın gönül rahatlığıyla kepengini açabilmesi, yatırımcımızın güvenle üretim yapabilmesidir. İçişleri Bakanlığı olarak, teknolojiyi etkin kullanan, insanı merkeze alan ve önleyici güvenlik anlayışını esas alan güçlü bir güvenlik mimarisini ülkemizin dört bir yanında hayata geçiriyoruz. Polisimizle, jandarmamızla, sahil güvenliğimizle ve tüm birimlerimizle milletimizin huzuru, Türkiye'mizin güvenli yarınları için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz."

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den gururlandıran açıklama! "Bizim hikayemiz şimdi başlıyor!"
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den gururlandıran açıklama! "Bizim hikayemiz şimdi başlıyor!"

Gündem

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den gururlandıran açıklama! "Bizim hikayemiz şimdi başlıyor!"

İçişleri Bakanı, Cuma namazından sonra Şeyh Edebali’yi ziyaret etti
İçişleri Bakanı, Cuma namazından sonra Şeyh Edebali’yi ziyaret etti

Gündem

İçişleri Bakanı, Cuma namazından sonra Şeyh Edebali’yi ziyaret etti

İçişleri’nden 28 ilde operasyon: Zehir taciri 140 şüpheliye gözaltı
İçişleri’nden 28 ilde operasyon: Zehir taciri 140 şüpheliye gözaltı

Gündem

İçişleri’nden 28 ilde operasyon: Zehir taciri 140 şüpheliye gözaltı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Talib Ağbi

İçişleri Bakanıda bence Erdoğandan sonra Cumhurbaşkanılığına yaptıkları ile kuvvetli bir Adaydır.
Kremlin’den Berlin’e tokat gibi salvoyla tarihi ayar! Batı’nın çürüyen düzeni tek tek ifşa edildi!
Gündem

Kremlin’den Berlin’e tokat gibi salvoyla tarihi ayar! Batı’nın çürüyen düzeni tek tek ifşa edildi!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa’yı silahlandırma sevdasına düşen ve Türkiye karşıtı kulislerin başını çeken Alman siyasetçi Frie..
Özgür Çelik, Üsküdar'da AK Parti'ye oy veren ismi açıkladı! CHP ve Yeni Parti ittifakı çatladı, belediye AK Parti’ye geçti!
Gündem

Özgür Çelik, Üsküdar'da AK Parti'ye oy veren ismi açıkladı! CHP ve Yeni Parti ittifakı çatladı, belediye AK Parti’ye geçti!

Yargı kararıyla tekrarlanan Üsküdar Belediye Başkanvekilliği seçimi, Meclis salonunda nefes kesen 4 turlu bir maratona sahne oldu. Tutuklana..
İngiltere Başbakanı Burnham’dan Gazze açıklaması: Öylece durup bekleyemem
Dünya

İngiltere Başbakanı Burnham’dan Gazze açıklaması: Öylece durup bekleyemem

İngiltere Başbakanı Andy Burnham, ülkesinin Gazze’deki insani krize gereken zamanda ve ölçüde yanıt veremediğini belirterek hükümetin yaklaş..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23