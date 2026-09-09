İzmir'de banka soygunu girişimi! Ekipler teyakkuza geçti, banka çevresi çembere alındı!
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İzmir’in Karabağlar ilçesi İnönü Caddesi üzerinde bulunan bir banka şubesinde silahlı soygun girişimi ihbarı ortalığı hareketlendirdi. İhbarın alınmasıyla birlikte bölgeye çok sayıda özel harekât ve asayiş ekibi sevk edildi. Banka şubesi ve çevresini güvenlik çemberine alan polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin etkisiz hale getirilmesi ve içerideki kişilerin can güvenliğinin sağlanması için geniş çaplı operasyon başlattı.
Olay, Karabağlar ilçesi İnönü Caddesi üzerinde bulunan bir banka şubesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir bankaya yönelik soygun girişimi yapıldığı yönünde gelen ihbar üzerine adrese kısa sürede çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Olay yerine ulaşan ekipler, banka şubesi ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı.
Soygun girişiminin ne şekilde gerçekleştiği, şüpheli ya da şüphelilerin durumu ve olay esnasında yaralanan kimsenin bulunup bulunmadığına ilişkin detaylı incelemenin sürdüğü öğrenildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
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