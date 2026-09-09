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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Halbusi'yi kabul etti
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Halbusi'yi kabul etti

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Halbusi'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Heybet Halbusi'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Heybet Halbusi'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Heybet Halbusi'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşmede Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'da yer aldı.

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