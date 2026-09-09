İran denizlerde rest çekti! “İzinsiz giren Hürmüz'den geçemeyecek”

ABD ile İran arasında karşılıklı saldırıların sürdüğü bölgede Tahran, deniz trafiğine yönelik yeni bir hamle yaptı.

İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC), ülkenin bölgesel sularda oluşturmayı planladığı “kısıtlı bölgeye” ilişkin kuralları açıkladı.

İran'ın belirleyeceği bölgeye önceden koordinasyon sağlanmadan giren gemilerin yaptırımlarla karşı karşıya kalacağı bildirildi.

“Hürmüz Boğazı'nı kullanamayacak”

Tesnim'in aktardığına göre İran Devrim Muhafızları Sözcüsü Hüseyin Muhibbi, yaptırımın yalnızca geminin kısıtlı bölgeden çıkarılmasıyla sınırlı kalmayacağı mesajını verdi.

Muhibbi, koordinasyon kurmadan bölgeye giren bir geminin İran'ın yaptırım tedbirlerine tabi tutulacağını belirterek, söz konusu geminin ilerleyen dönemde Hürmüz Boğazı'nı kullanmasının engellenebileceğini söyledi.

İranlı yetkili ayrıca kuralları ihlal eden gemilere liman, sigorta ve ihtiyaç duyulan diğer hizmetlerin sağlanmasının da reddedileceğini ifade etti.

Kısıtlı bölge Çabahar'dan başlayacak

Yeni uygulamanın kapsayacağı alanın kesin koordinatları henüz ilan edilmedi.

Muhibbi, koordinatların ilerleyen dönemde açıklanacağını bildirirken bölgenin genel sınırlarına ilişkin ilk bilgileri paylaştı.

Buna göre kısıtlı alanın İran'ın güneydoğusundaki Çabahar Limanı çevresinden başlayarak Umman Körfezi ve Arap Denizi'nin bazı kesimlerini kapsaması, ayrıca Hürmüz Boğazı'na ulaşan deniz güzergahlarını içine alması planlanıyor.

İran: Hürmüz bizim gücümüzün boğazıdır

İran Devrim Muhafızları'nın açıklamasında Hürmüz Boğazı'nın stratejik önemine de özel vurgu yapıldı.

Muhibbi, dünyanın en kritik enerji geçiş noktalarından biri olan Hürmüz'ü “İran'ın gücünün boğazı” olarak nitelendirdi.

Tahran'ın bu stratejik avantajı kendisine yönelik saldırılara cevap vermek ve karşı tarafı saldırıları durdurmaya zorlamak amacıyla kullanacağını söyledi.

ABD saldırılarının ardından geçişler kısıtlanmıştı

Bölgedeki deniz trafiği, 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a yönelik hava saldırılarının ardından ciddi şekilde etkilenmişti.

Tahran yönetimi saldırılar sonrasında Hürmüz Boğazı'ndaki geçişleri kısıtlarken, ABD güçleri de İran limanlarına giden veya bu limanlardan hareket eden gemilere yönelik deniz ablukası uygulamaya başlamıştı.

İran Dışişleri Bakanlığı ise ABD ordusunun İran petrol tankerlerine yönelik son eylemlerini sert ifadelerle kınadı.

Tahran, Basra Körfezi ve Umman Körfezi'ndeki İran ticari gemilerinin hedef alınmasını ABD'nin İran'a karşı yürüttüğü askeri operasyonlar, deniz ablukası ve ekonomik savaşın devamı olarak nitelendirdi.

İran yönetimi söz konusu eylemlerin BM Şartı ve uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirterek Birleşmiş Milletler ile Güvenlik Konseyi'ne harekete geçme çağrısında bulundu.

ABD: 5 İran petrol tankerini imha ettik

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) ise İran'ın Amerikan savaş gemilerine yönelik saldırılarına karşılık verdiğini açıkladı.

CENTCOM, İran Devrim Muhafızları'nın iki gün içerisinde bir ABD Donanması savaş gemisini iki kez balistik füzelerle hedef aldığını belirterek, buna karşılık 5 İran ham petrol tankerinin imha edildiğini duyurdu.

İran'dan peş peşe misilleme açıklamaları

Tahran cephesinden de karşı saldırılara ilişkin açıklamalar geldi.

İran Devrim Muhafızları, bölgesel sularda ikisi muhrip olmak üzere 4 ABD gemisini ve 8 petrol tankerini hedef aldığını duyurdu.

İran ayrıca Ürdün'deki bir ABD hava üssüne yönelik saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı.

Karşılıklı saldırıların sürdüğü bir dönemde İran'ın şimdi deniz trafiğine yönelik “kısıtlı bölge” uygulamasını devreye sokması, Hürmüz Boğazı ile Umman Körfezi hattındaki gerilimi yeni bir aşamaya taşıdı.