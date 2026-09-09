Macron anlaşmaları duyurdu! Paris’te uzay için 20 milyar avroluk imza
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Uluslararası Uzay Zirvesi kapsamında farklı ülkeler arasında 20 milyar avro değerinde 50’den fazla işbirliği sözleşmesinin imzalanacağını açıkladı.
Fransa’nın başkenti Paris, Grand Palais'te (Büyük Saray) Uzay Zirvesi’ne ev sahipliği yapıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, zirve kapsamında Avrupalı astronotların katıldığı oturumun kapanışında söz aldı.
Bu zirvenin eşi benzeri olmayan bir fırsat sağladığını belirten Macron, zirve kapsamında toplam 20 milyar avro değerinde 50'den fazla işbirliği sözleşmesinin Fransa, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) dahil farklı ülkeler arasında imzalanacağını ifade etti.
Macron, "(Zirvede) Avrupa uzay sanayisini güçlendirmeye yönelik bir dizi fırsat, yatırım ve ortaklıklar olacak." diyerek, zirveye katılan diğer ülkelerle de ortaklıklar hayata geçirebileceklerini ifade etti.
Uzay güvenliği, teknolojileri ve ekonomisinin ele alındığı zirve yarın sona erecek.