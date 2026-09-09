Bir sır perdesi daha aralanıyor! Kozinoğlu'nun kabri 11 Eylül'de açılacak

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun 2011’deki ölümüyle ilgili dosyada yeni bir inceleme başlatılıyor.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine, 2011 yılında hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun kesin ölüm sebebinin ve ölümünde üçüncü kişilerin müdahalesi bulunup bulunmadığının belirlenmesi amacıyla 11 Eylül 2026 tarihinde feth-i kabir işlemi yapılacaktır.

İşlem, 3 adli tıp uzmanı, 1 kimyager ve 1 otopsi teknikerinden oluşan heyet tarafından gerçekleştirilecektir. Alınacak kemik, toprak ve diğer örnekler ile ceza infaz kurumu kamera görüntüleri, 112 kayıtları ve hastane belgeleri birlikte değerlendirilecekti.

İncelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu Birinci İhtisas Kurulunca Kozinoğlu’nun kesin ölüm sebebi ve üçüncü kişi müdahalesi bulunup bulunmadığına ilişkin mütalaa düzenlenecektir.

Dosya yeniden açıldı

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında son haftalarda yeni bir adli süreç işletilmeye başlandı. Bakan Akın Gürlek’in açıklamasına göre dosya, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı tarafından yeniden incelendi. Silivri Sulh Ceza Hâkimliğinin 26 Ağustos 2026 tarihli kararıyla daha önce verilen takipsizlik kararı kaldırıldı ve soruşturma yeniden başlatıldı.

Özel ekip kuruldu

Yeni soruşturma sürecinde dosya için gizlilik kararı alındı. Ayrıca soruşturmanın derinleştirilmesi amacıyla özel bir ekip oluşturuldu.

10 şüpheli gözaltına alındı

Dosyanın yeniden açılmasının ardından olay tarihinde Silivri Cezaevi’nde görev yapan 11 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerden 10’u düzenlenen operasyonla gözaltına alınırken, bir kişinin yurt dışında firari olduğu açıklandı.

Firari isim dikkat çekti

Soruşturmada öne çıkan isimlerden biri de dönemin infaz koruma memuru Ferhat Veysi Gül oldu. Güncel haberlerde Gül’ün firari olduğu belirtilirken, Kozinoğlu’nun rahatsızlandığı sıradaki acil durum çağrısına ilişkin kamera kayıtlarının da dosyanın önemli başlıkları arasında yer aldığı aktarıldı.