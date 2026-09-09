Milli Teknoloji Hamlesi deprem bölgesinde şahlanıyor! TEKNOFEST İHA Yarışmaları 1200 katılımcıyla Malatya’da başladı!

TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Uluslararası ve Liseler Arası İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışmaları Malatya’da başladı. 110 takımın katıldığı organizasyonda yarışmacı ve hakemlerle birlikte yaklaşık bin 200 kişi kentte ağırlanıyor.

Tulga Kışlası’nda gerçekleştirilen yarışmaları ziyaret eden Malatya Valisi Seddar Yavuz ile Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, takımların stantlarında incelemelerde bulunarak projeler hakkında bilgi aldı. Yarışmaların 8-13 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirildiğini belirten Vali Yavuz, organizasyonun gençlerin İHA teknolojilerine yönelik bilgi, beceri ve kabiliyetlerini geliştirmeyi amaçladığını söyledi. Türkiye’nin yanı sıra farklı ülkelerden öğrencilerin de yarışmalara katıldığını aktaran Yavuz, "Yaklaşık 55 uluslararası İHA takımıyla 55 liseler arası İHA takımı olmak üzere 110 takım yarışmalara katılıyor. Yarışmacılar ve hakemlerle birlikte yaklaşık bin 200 kişiyi şehrimizde misafir ediyoruz" dedi.

Organizasyonun gençlerin teknoloji, havacılık ve savunma sanayine ilgisini artırması açısından önemli olduğunu vurgulayan Yavuz, yarışmaların depremden etkilenen Malatya’daki gençler için de ayrı bir anlam taşıdığını ifade etti.

Yavuz, "Depremden zarar görmüş bir şehirde özellikle çocuk ve gençlerimiz için yeni bir fırsat, yeni bir pencere olarak görüyoruz" diye konuştu.

Uluslararası ve Liseler Arası İHA Yarışmaları 13 Eylül’e kadar devam edecek.