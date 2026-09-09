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Gündem Cani katile zerre merhamet edilmedi: Ağırlaştırılmış müebbet!
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Cani katile zerre merhamet edilmedi: Ağırlaştırılmış müebbet!

Yeniakit Publisher
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Cani katile zerre merhamet edilmedi: Ağırlaştırılmış müebbet!

Küçükçekmece’de 22 yaşındaki gencecik üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz’ı vahşice katledip cesedini bavul içinde yola atan gözü dönmüş cani Cemil Koç yargılandığı davada en ağır cezaya çarptırıldı.

Mahkeme heyeti, toplum vicdanını derinden yaralayan bu kan dondurucu cinayette hiçbir indirim uygulamayarak sanık Cemil Koç’u "kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm etti. Cani, işlediği diğer yan suçlardan da ayrıca hapis cezaları aldı.

Vahşete karşı adalet tecelli etti! Mahkeme indirime geçit vermedi!

Eyüpsultan’da yol kenarına bırakılan bir bavulun içerisinden çıkan acı manzarayla Türkiye’yi yasa boğan vahşetin davasında adli makamlar emsal bir karara imza attı. Gencecik bir fidanı canavarca hislerle hayattan koparan katilin tüm çırpınışlarına rağmen adalet taviz vermedi. Kamuoyunun yakından takip ettiği davada çıkan ağırlaştırılmış müebbet kararı, hem acılı ailenin yüreğine bir nebze su serpti hem de kadına ve cana kasteden suçlulara karşı devletin ve yargının tavizsiz duruşunu bir kez daha tescilledi. 

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