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Spor Fenerbahçe’de yaprak dökümü! Rodrigo Becao ile yollar ayrıldı
Spor

Fenerbahçe’de yaprak dökümü! Rodrigo Becao ile yollar ayrıldı

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Fenerbahçe’de yaprak dökümü! Rodrigo Becao ile yollar ayrıldı

Süper Lig devi Fenerbahçe, Brezilyalı stoper Rodrigo Becao ile yolların ayrıldığını duyurdu.

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'de takımda düşünülmeyen isimler arasında yer alan Rodrigo Becao ile vedalaşıldı.

Sarı-lacivertliler, Rodrigo Becao'nun ayrılığını resmen açıkladı.

Rodrigo Becao'nun sezon sonuna kadar Rodina Moskova'ya kiralandığı belirtildi.

 

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"2023-24 sezonunda kadromuza katılan Rodrigo Becao, bir yıllığına Rusya Premier Lig ekiplerinden Rodina Moskova takımına kiralanmıştır."

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