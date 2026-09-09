Fenerbahçe’de yaprak dökümü! Rodrigo Becao ile yollar ayrıldı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Süper Lig devi Fenerbahçe, Brezilyalı stoper Rodrigo Becao ile yolların ayrıldığını duyurdu.
İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'de takımda düşünülmeyen isimler arasında yer alan Rodrigo Becao ile vedalaşıldı.
Sarı-lacivertliler, Rodrigo Becao'nun ayrılığını resmen açıkladı.
Rodrigo Becao'nun sezon sonuna kadar Rodina Moskova'ya kiralandığı belirtildi.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"2023-24 sezonunda kadromuza katılan Rodrigo Becao, bir yıllığına Rusya Premier Lig ekiplerinden Rodina Moskova takımına kiralanmıştır."