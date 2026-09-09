Eski komutandan vesayetçi çevrelere şiirli cevap! 'Boğaziçi elitleri ve Batı uşakları Anadolu’yu sömürdü!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Sokak röportajında mikrofon uzatılan ve eski bir komutan olduğunu belirten bir vatandaş, milli iradeyi yok sayan vesayetçi zihniyete ve sözde laik kesimlere yöneltilen soruya adeta ders niteliğinde bir şiirle yanıt verdi.
Yıllarca laiklik maskesi arkasına saklanarak milletin mukaddes değerlerini aşağılayan, Anadolu insanını tepeden gören Batı hayranı elitlere mısralarla sert tepki gösteren emekli komutan, elitist çarkın kirli yüzünü tek tek ifşa etti.
"Kadıköy ve Arnavutköy'de keyif çatıp garip gurebanın hakkını gasp ettiler!"
Kadıköy, Erenköy ve Arnavutköy gibi lüks semtlerin sırça köşklerinde konforlu hayat sürüp Anadolu’nun çilesinden habersiz yaşayanları "gafil" olarak niteleyen emektar komutan, okuduğu şiirsel mısralarla Anadolulu anaların göz nurunu ve garip gurebanın alın terini sömüren vesayet çetesine ateş püskürdü. Kendi milletine yabancılaşan ve küreselci odakların taşeronluğunu yapan bu zihniyetin milletin sırtından beslendiğini vurgulayan komutanın sözleri, sosyal medyada izlenme rekorları kırdı.
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