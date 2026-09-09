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Sosyal Medya Eski komutandan vesayetçi çevrelere şiirli cevap! 'Boğaziçi elitleri ve Batı uşakları Anadolu’yu sömürdü!
Sosyal Medya

Eski komutandan vesayetçi çevrelere şiirli cevap! 'Boğaziçi elitleri ve Batı uşakları Anadolu’yu sömürdü!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Sokak röportajında mikrofon uzatılan ve eski bir komutan olduğunu belirten bir vatandaş, milli iradeyi yok sayan vesayetçi zihniyete ve sözde laik kesimlere yöneltilen soruya adeta ders niteliğinde bir şiirle yanıt verdi.

Yıllarca laiklik maskesi arkasına saklanarak milletin mukaddes değerlerini aşağılayan, Anadolu insanını tepeden gören Batı hayranı elitlere mısralarla sert tepki gösteren emekli komutan, elitist çarkın kirli yüzünü tek tek ifşa etti.

"Kadıköy ve Arnavutköy'de keyif çatıp garip gurebanın hakkını gasp ettiler!"

Kadıköy, Erenköy ve Arnavutköy gibi lüks semtlerin sırça köşklerinde konforlu hayat sürüp Anadolu’nun çilesinden habersiz yaşayanları "gafil" olarak niteleyen emektar komutan, okuduğu şiirsel mısralarla Anadolulu anaların göz nurunu ve garip gurebanın alın terini sömüren vesayet çetesine ateş püskürdü. Kendi milletine yabancılaşan ve küreselci odakların taşeronluğunu yapan bu zihniyetin milletin sırtından beslendiğini vurgulayan komutanın sözleri, sosyal medyada izlenme rekorları kırdı.

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Yorumlar

Aynen öyle

Nerde o eski günler diyen Hazırcı Devlete çöken güruh 70 li yıllar ın sonuna kadar halkın %80 kırsalda yaşar ne ssk ne bağkur maaşı nede hastaneye gider devlete hiç bir yük olmadan yaşardı. Bedava fiyata Et süt yumurta buğday meyve sebze sağlar bu Asalak güruh yer içer zevk sefa sürerdi Şehirlerde.. O yüzden sürekli Ahhh ahhh nerde O eski günler diye hayıflanıyorlar
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