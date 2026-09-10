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Teknoloji devi Apple’dan dudak uçuklatan fiyatlar! İlk katlanabilir model iPhone Duo ve iPhone 18 Pro serisi tanıtıldı! Otomotiv devlerinden daralmaya karşı dev hamle! Bayilerde dev indirim seferberliği başladı! Bakan Şimşek’ten küresel odaklara ve spekülatörlere net mesaj! İşte BİM’in 11-15 Eylül fırsatları…! Qled televizyon, şarjlı süpürge, buharlı ütü… Bu fırsat kaçmaz! 45 saate varan batarya süresi! iPhone 18 Pro serisi tanıtıldı Hamam böceklerini mucizevi yöntem sayesinde yok edin: Öyle bir şey yaptı ki... Herkesin aklına takılan soruya cevap
Teknoloji-Bilişim
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Teknoloji devi Apple’dan dudak uçuklatan fiyatlar! İlk katlanabilir model iPhone Duo ve iPhone 18 Pro serisi tanıtıldı!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Teknoloji devi Apple’dan dudak uçuklatan fiyatlar! İlk katlanabilir model iPhone Duo ve iPhone 18 Pro serisi tanıtıldı!

Küresel teknoloji devi Apple, bu gece gerçekleştirdiği lansmanla merakla beklenen yeni amiral gemilerini vitrine çıkardı.

#1
Foto - Teknoloji devi Apple’dan dudak uçuklatan fiyatlar! İlk katlanabilir model iPhone Duo ve iPhone 18 Pro serisi tanıtıldı!

Yıllardır üzerinde gizlilikle çalışılan şirketin ilk katlanabilir telefonu iPhone Duo gecenin ana sürprizi olurken; yüksek performanslı iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modelleri de görücüye çıktı.

#2
Foto - Teknoloji devi Apple’dan dudak uçuklatan fiyatlar! İlk katlanabilir model iPhone Duo ve iPhone 18 Pro serisi tanıtıldı!

Yeni A20 Pro çip ve değişken diyaframlı 48 MP kameralarla donatılan modeller teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırdı.

#3
Foto - Teknoloji devi Apple’dan dudak uçuklatan fiyatlar! İlk katlanabilir model iPhone Duo ve iPhone 18 Pro serisi tanıtıldı!

Fiyatlar dudak uçuklatıyor! En pahalı model 336 bin TL’ye dayandı!

#4
Foto - Teknoloji devi Apple’dan dudak uçuklatan fiyatlar! İlk katlanabilir model iPhone Duo ve iPhone 18 Pro serisi tanıtıldı!

Yeni lansmanla birlikte cihazların Türkiye satış fiyatları da netleşti.

#5
Foto - Teknoloji devi Apple’dan dudak uçuklatan fiyatlar! İlk katlanabilir model iPhone Duo ve iPhone 18 Pro serisi tanıtıldı!

En uygun model olan iPhone 18 Pro’nun 256 GB’lık versiyonu 137 bin 999 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, serinin en üst modeli iPhone 18 Pro Max 2 TB seçeneğiyle 255 bin 999 TL’ye kadar yükseliyor.

#6
Foto - Teknoloji devi Apple’dan dudak uçuklatan fiyatlar! İlk katlanabilir model iPhone Duo ve iPhone 18 Pro serisi tanıtıldı!

Gecenin gözdesi olan ve Touch ID’yi yan düğmede geri getiren katlanabilir iPhone Duo ise 229 bin 999 TL başlangıç fiyatına sahip.

#7
Foto - Teknoloji devi Apple’dan dudak uçuklatan fiyatlar! İlk katlanabilir model iPhone Duo ve iPhone 18 Pro serisi tanıtıldı!

iPhone Duo’nun 2 TB’lık zirve versiyonu ise 335 bin 999 TL’lik rekor etiketiyle teknoloji severlerin karşısına çıkıyor. Pro modeller için ön siparişler 12 Eylül Cumartesi günü açılıyor.

#8
Foto - Teknoloji devi Apple’dan dudak uçuklatan fiyatlar! İlk katlanabilir model iPhone Duo ve iPhone 18 Pro serisi tanıtıldı!

• 256 GB: 229 bin 999 TL • 512 GB: 246 bin 999 TL • 1 TB: 280 bin 999 TL • 2 TB: 335 bin 999 TL

#9
Foto - Teknoloji devi Apple’dan dudak uçuklatan fiyatlar! İlk katlanabilir model iPhone Duo ve iPhone 18 Pro serisi tanıtıldı!

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