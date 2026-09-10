Teknoloji devi Apple’dan dudak uçuklatan fiyatlar! İlk katlanabilir model iPhone Duo ve iPhone 18 Pro serisi tanıtıldı!
Küresel teknoloji devi Apple, bu gece gerçekleştirdiği lansmanla merakla beklenen yeni amiral gemilerini vitrine çıkardı.
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Küresel teknoloji devi Apple, bu gece gerçekleştirdiği lansmanla merakla beklenen yeni amiral gemilerini vitrine çıkardı.
Yıllardır üzerinde gizlilikle çalışılan şirketin ilk katlanabilir telefonu iPhone Duo gecenin ana sürprizi olurken; yüksek performanslı iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modelleri de görücüye çıktı.
Yeni A20 Pro çip ve değişken diyaframlı 48 MP kameralarla donatılan modeller teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırdı.
Fiyatlar dudak uçuklatıyor! En pahalı model 336 bin TL’ye dayandı!
Yeni lansmanla birlikte cihazların Türkiye satış fiyatları da netleşti.
En uygun model olan iPhone 18 Pro’nun 256 GB’lık versiyonu 137 bin 999 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, serinin en üst modeli iPhone 18 Pro Max 2 TB seçeneğiyle 255 bin 999 TL’ye kadar yükseliyor.
Gecenin gözdesi olan ve Touch ID’yi yan düğmede geri getiren katlanabilir iPhone Duo ise 229 bin 999 TL başlangıç fiyatına sahip.
iPhone Duo’nun 2 TB’lık zirve versiyonu ise 335 bin 999 TL’lik rekor etiketiyle teknoloji severlerin karşısına çıkıyor. Pro modeller için ön siparişler 12 Eylül Cumartesi günü açılıyor.
• 256 GB: 229 bin 999 TL • 512 GB: 246 bin 999 TL • 1 TB: 280 bin 999 TL • 2 TB: 335 bin 999 TL
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