Kremlin’den Berlin’e tokat gibi salvoyla tarihi ayar! Batı’nın çürüyen düzeni tek tek ifşa edildi!

Almanya’nın 2,5 trilyon euroluk ulusal borç batağında boğulduğunu, sanayisinin enerjisizlikten bittiğini ve eğitim sisteminin çöktüğünü tek tek sıralayan Putin, Alman yönetimini adeta madara etti. Trenden altyapıya kadar bir dönemin dev ekonomisinin Hindistan seviyesine gerilediğini belirten Rus lider, "Ne ham maddeniz var ne de enerjiniz. Ünlü mühendislerinize bile ihtiyacımız kalmadı, Çin sizden hem ucuz hem kaliteli. Teslim olup beyaz bayrak çekseniz bile ülkenizi almaya gelmeyiz!" sözleriyle Batı bloğunun düştüğü acizliği tüm dünyaya ilan etti.

1. Trilyonluk borç batağında boğulan Almanya’ya silahlanma faturası! Almanya’nın ulusal borcunun 2,5 trilyon euro seviyesine dayandığını ve hiçbir ciddi ekonomistin bu devasa borcun nasıl ödeneceğini bilmediğini vurgulayan Putin, Berlin yönetiminin içine düştüğü finansal uçurumu gözler önüne serdi. Kendi ekonomisi iflasın eşiğindeyken sırf Rusya’ya karşı silahlanmak adına 1 trilyon euro daha borçlanmaya çalışan Alman siyasetçilerin bu şuursuz hamlesi, bizzat muhalefet tarafından da "ülkeyi felakete sürükleme" olarak nitelendiriliyor.

2. Mülteci krizinin yıllık faturası 50 milyar euroyu aştı! Yıllardır kontrolsüz şekilde ülkeye doldurulan milyonlarca göçmenin Almanya ekonomisine yılda 50 milyar eurodan fazla yüke mal olduğunu belirten Rus lider, Batı'nın kendi eliyle yarattığı toplumsal patlamaya dikkat çekti. Kendi vatandaşı ekonomik kriz altında ezilirken küreselci politikalar uğruna milyarlarca euroyu bu krizlere akıtan Berlin yönetimi, kontrolü tamamen kaybetmiş durumda.

3. İklim zırvalıklarıyla akıllarını yitiren ideolojik çılgınlık! Alman toplumunun önemli bir kesiminin küreselci dayatmalarla akıl tutulması yaşadığına işaret eden Putin, bisiklete binip böcek yiyerek küresel iklimi değiştirebileceğine inandırılan kitlelerin düştüğü acınası durumu alaya aldı. Gerçek sanayiden ve üretimden kopartılıp ideolojik masallarla uyutulan Avrupa halkı, faturayı her geçen gün ağır ödemeye devam ediyor.

4. Örnek gösterilen eğitim sistemi yabancı dillerin altında ezildi! Bir zamanlar disiplini ve kalitesiyle tüm dünyaya parmak ısırtan Alman eğitim sisteminin bugün tamamen çöktüğünü ifade eden Putin, sınıflarda Almanca konuşan öğrenci bile kalmadığını vurguladı. Eğitimde kalitenin sıfırlanması ve dil birliğinin kaybolması nedeniyle Almanya’nın geleceğini inşa edecek nitelikli nesiller yetiştirme vasfını tamamen kaybettiği açıkça deşifre edildi.

5. Çürüyen altyapı ve harabeye dönen şehirler! Avrupa’nın ortasında altyapının günden güne harabeye döndüğünü ve Alman hükümetinin artık onarımlara bile yetişemediğini belirten Putin, Batı’nın süslü makyajının altındaki gerçek sefaleti ortaya koydu. Yıllardır bakım yapılmayan köprüler, çöken binalar ve bakımsız yollar, Avrupa devinin içten içe nasıl çürüdüğünü kanıtlıyor.

6. Dünya markası olan Alman demiryolları Hindistan seviyesine geriledi! Eski gurur kaynakları olan Alman Devlet Demiryolları’nın (Deutsche Bahn) bugün tam anlamıyla kilitlendiğine dikkat çeken Rus lider, tren seferlerinin aksaması ve organizasyonsuzluk bakımından ülkenin üçüncül dünya ülkeleriyle aynı seviyeye düştüğünü vurguladı. Bir zamanlar dakikliğiyle bilinen dev sistem, bugün rötarlar ve felaketlerle boğuşuyor.

7. Alman mühendisliğinin tahtı yıkıldı, rotada Çin var! Batı’nın uyguladığı yaptırımlar sayesinde Alman mühendisliğine hiçbir bağımlılıklarının kalmadığını ilan eden Putin, gerekirse çok daha ucuz ve kaliteli üretim yapan Çin’e yöneleceklerini belirtti. Yaptırımlarla Rusya’yı dize getireceğini sanan Alman sanayisinin, kendi teknolojisini satacak pazar bulamayarak nasıl tekelini kaybettiği tokat gibi yüze vuruldu.

8. Ne enerjisi var ne ham maddesi, işgale bile değmez! Almanya’nın elinde ne kendi sanayisini besleyecek bir ham maddesinin ne de ucuz bir enerji kaynağının kaldığını hatırlatan Putin, noktayı koydu. Kendilerinde olmayan bu kadar devasa sorunu sırtlanmak için Almanya’yı işgal etmelerinin hiçbir mantığı olmadığını belirten Rus lider, "Bize teslim olup beyaz bayrak çekseniz bile ülkenizi almaya gelmeyiz!" diyerek Berlin’in düştüğü trajikomik acziyeti tüm dünyaya ilan etti.