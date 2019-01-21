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Ruhani'den öz eleştiri: Gökyüzünden yetkilendirildiğimizi sanıyoruz ancak yok öyle bir şey

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani öz eleştiride bulunarak "Gökyüzünden yetkilendirildiğimizi ve buna göre yeryüzündekiler hakkında emirler çıkarabileceğimizi zannediyoruz. Ancak böyle bir şey yok" dedi. Ruhani, ülkede internete yönelik kısıtlamaları da eleştirerek, "İnternete engel koyarak yanlış yaptık." açıklamasında bulundu.

21 Ocak 2019 Pazartesi 17:46
Ruhani'den öz eleştiri: Gökyüzünden yetkilendirildiğimizi sanıyoruz ancak yok öyle bir şey

Başkent Tahran'da İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi ve bakanlık yöneticileriyle bir araya gelen Ruhani, ülkedeki internet yasaklarını eleştirdi.

"Gökyüzünden yetkilendirildiğimizi sanıyoruz"

Birçok sosyal medya ve internet sitesine erişim yasağı getirilmesine tepki gösteren Ruhani, "Gökyüzünden yetkilendirildiğimizi ve buna göre yeryüzündekiler hakkında emirler çıkarabileceğimizi zannediyoruz. Ancak böyle bir şey yok." diye konuştu.

"Teknolojiye direnmek geride kalmış bir yaklaşım"

Yeni teknolojilerde birçok faydaya karşı sınırlı tehlikelerin de olduğunu söyleyen Ruhani, gelişen teknolojinin halkın yaşamından koparılamayacağını belirterek, "Halkın genel taleplerine karşı mücadele etmek ne doğrudur, ne yasaldır, ne de meşrudur. Kamuoyu iradesine karşı savaşamayız. Teknolojiye ve yeni gelişmelere karşı direnmek geride kalmış bir yaklaşımdır." ifadelerini kullandı.

"İnternete engel koyarak yanlış yaptık"

"İnternete engel koyarak yanlış yaptık." diyen Ruhani, bir talimatla her şeyi yasaklayabileceklerini düşündüklerini ancak insanların filtre kırıcı programlarla bu engellemeleri aştığını ve konulan yasakların başarısız olduğunu söyledi.

 

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Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 17:46
  1. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani
  2. Cevad Azeri Cehromi
  3. Hasan Ruhani
  4. İran

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