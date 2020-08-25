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Dünya Ruhani şartını açıkladı: Özür dilerlerse...
Dünya

Ruhani şartını açıkladı: Özür dilerlerse...

İran, anlaşmaya varmasının ABD'nin özür dilemesi ve nükleer anlaşmaya geri dönmesi şartına bağlı olduğunu bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-25 17:36:00 -
Ruhani şartını açıkladı: Özür dilerlerse...

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'ye, Washington yönetimi ile anlaşmayı kabul etmek için şartlarını açıkladı.

Ruhani, anlaşmanın ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin özür dilemesi ve nükleer anlaşmaya geri dönmesi halinde mümkün olduğunu bildirdi.

İran'ın devlet televizyonuna göre, Ruhani, Devlet Haftası dolayısıyla ülkedeki yerel medya yöneticileri ile toplantı yaptı. Burada konuşan İran Cumhurbaşkanı, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeniden başkan seçilmesi halinde İran ile anlaşmaya varabileceği ifadelerine yanıt verdi.

"Trump çok konuşuyor"

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD'nin İsrail ve Suudi Arabistan ile İran'ı zayıf bir durumda müzakere masasına oturtmayı amaçlayan 'maksimum baskı' projesinin yenilgiye uğradığını söyledi. İran'da halkı sokaklara dökerek rejimi değiştirme çabalarının da sonuç vermediğini bildiren Ruhani, bu yöntemlerin bir işe yaramadığını gördüklerini belirtti.

Trump'ın çok konuştuğunu belirten Ruhani, ABD'nin özür dilemesi ve nükleer anlaşmaya dönmesi durumunda anlaşma olacağını bildirdi.

Ruhani, gelecek ABD hükümetinin ise İran ile olan siyasetini "işe yaramadığı için" değiştireceğini tahmin ettiğini söyledi.

Trump: Seçilirsem İran'la 4 hafta içinde anlaşmaya varacağım

ABD Başkanı Donald Trump, kasım ayında yeniden başkan seçilmesi durumunda 4 hafta içinde İran ile anlaşmaya varacağı sözünü, seçmenlerine vermişti.

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Yorumlar

vedat

İran yıllardır,A.B.D.ye esip gürlüyor,ama sonunda hep A.B.D.nin dediği oluyor.Neden.
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mehmet

A.B.D.İrandan çok çekinir,onun için hemen özür diler,belkide dilemiştir.Kışın niye o kadar soğuklar oluyor.Haber aynen buna benzemiş.
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