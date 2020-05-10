İSTANBUL (AA) - Ruh Sağlığı Derneği, Dünya Psikologlar Günü'nde, "Ruh Sağlığı Uzmanlarının Korona Performansı Araştırması" ara sonuçlarını paylaştı.

Dernekten yapılan açıklamada, bu yılın ocak ayından itibaren başlatılan Türkiye merkezli koronavirüs temalı araştırmayla salgın korkusunu araştıran ilk kurum oldukları belirtildi.

Ara sonuçlarla ve raporla kamuoyunun bu konuda sürekli bilgilendirildiği kaydedilerek, "Ruh ve beden sağlığı bir bütündür' sloganıyla, salgın hastalıkta sadece biyolojik değil, aynı zamanda psikolojik mücadeleye de dikkat çekmeye çalışan Ruh Sağlığı Derneği, ara ara yaptığı çağrılarla meslektaşlarının psikososyal pandemi sürecinde aktif rol almaları için bilgilendirmeler yaptı. Ücretsiz psikososyal temelli mesleki eğitimlerle meslektaşlarını daha nitelikli hizmet verebilmeleri için destekledi. Online terapileri destekledi. Online terapi sertifika programları düzenledi. 'Hasta ve Yakını', 'Ölüm ve Yas Terapisi', 'Psikolojik İlk Yardım', 'Travma Sonrası Stres Bozukluğu' gibi onlarca eğitimle, 3 bine yakın meslektaşımıza online eğitimlerle ulaştı. Yüz bin izlenmeye ulaşan canlı yayınlarıyla, psikoterapi seans videolarıyla aktif sorumluluk üstlendi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dernek Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ömer Akgül ise bugünün Dünya Psikologlar Günü olduğunu anımsattı.

Akgül, yaptıkları araştırmayla ruh sağlığı çalışanlarının koronavirüs sürecinde nasıl bir sorumluluk yüklendiklerini kamuoyuyla paylaştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Meslektaşlarımızı özverili ve gönüllü yürüttükleri tüm bu etkinlikler için kutlarız. İyi ki varsınız. Öncelikle tüm sağlık personeline ve kamu otoritelerine ve sorumlu davranan vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bizim gördüğümüz kadarıyla da gönüllü hizmetlerde en önde gelen meslek gruplarından biri olan psikologlar, psikolojik danışmanlar ve psikiyatristler başta olmak üzere ruh sağlığı çalışanlarının koronavirüs sürecinde neler yaptığına ilişkin araştırma ara sonuçlarımızda bulgulanmıştır."

- En aktif kamu kurumları

Söz konusu araştırmanın ara sonuçlarında yer alan "Koronavirüs sürecinde insanların hangi alanlarda psikoloji şikayetleri vardı?" sorusu yüzde 76 oranında stres, 70 anksiyete, 60 korku, 54 panik, 42 depresyon olarak yanıtlandı.

Korona sürecinde en aktif ruh sağlığı ile ilgili kamu kurumları Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve belediyeler olarak belirlendi. Salgın sürecinde en aktif ruh sağlığı ile ilgili ünlü sorusuna Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile şarkıcı Haluk Levent cevabı verildi.

"Bu dönemde en aktif ruh sağlığı uzmanı kim?" sorusunda psikiyatri uzmanı ve yazar Prof. Dr. Kemal Sayar ile Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü ve Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan isimleri öne çıktı.

En aktif ruh sağlığı ile ilgili sivil toplum kuruluşu olarak, Türk Psikologlar Derneği (TPD) Kızılay, Ruh Sağlığı Derneği, TURKPDR, EMDR Türkiye Derneği ve AHBAP sıralandı.

Koronavirüs sürecinde en aktif ruh sağlığı organizasyonu sorusuna en çok Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kim Psikoloji ile Davranış Bilimleri Enstitüsü (DBE) yanıtı verildi.

Araştırmanın ara sonuçlarına, "https://ruhsagligidernegi.org/ruh-sagligi-uzmanlarinin-korona-performansi-arastirmasi-ara-sonuclari/" linkinden ulaşılabiliyor.