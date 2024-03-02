Rubimar kargo gemisi Kızıldeniz'de battı
Suudi Arabistan destekli Yemen yönetimi, Ensarullah Hareketi tarafından vurulan Rubimar kargo gemisinin Kızıldeniz'de battığını duyurdu.
Suudi Arabistan destekli Yemen yönetimi, Ensarullah Hareketi tarafından vurulan Rubimar kargo gemisinin Kızıldeniz'de battığını duyurdu.
Ensarullah Hareketi Belize bandıralı, İngiltere’ye kayıtlı kargo gemisine Yemen açıklarında füzeli saldırı düzenlemişti. Ensarullah Hareketi geminin çekilmesi karşılığnda Gazze'ye insani yardım girişi talep etmişti.